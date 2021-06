isola-dei-famosi,-akash-kumar-fa-una-dichiarazione-inaspettata-“sono-stato-…”

Spread the love











Akash Kumar è il modello dagli occhi di ghiaccio che ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. La sua partecipazione al reality è stata piuttosto chiacchierata sin dal primo momento ed il giovane è stato parecchio al centro delle polemiche. Il motivo? Pare che il suo carattere piuttosto fumantino lo abbia portato spesso al centro delle polemiche e di varie discussioni sia all’interno del programma che anche sui social network.

Akash Kumar, confessa “Sono stato arrogante”

In realtà però, è stato proprio grazie all’Isola dei famosi che il pubblico italiano ha imparato in qualche modo a capire ed a conoscere il carattere di Akash. Quest’ultimo è stato anche particolarmente attivo sui social network e nello specifico su Instagram, dove spesso ha commentato e le polemiche che lo hanno visto protagonista. Sembrerebbe che ultimamente il giovane modello dagli occhi di ghiaccio abbia in qualche modo voluto fare una sorta di confessione. Attraverso una diretta Instagram fatta nelle scorse ore Akash è innanzitutto apparso più tranquillo e sembra abbia voluto in qualche modo ammettere di aver avuto spesso in puntata ed anche sull’isola, degli atteggiamenti piuttosto discutibili.

L’ex naufrago ammette le sue colpe

“Ammetto le mie colpe, sono stato un po’ presuntuoso e arrogante, e sulla difensiva. Ammettere i propri errori è un grande segno ed io li ammetto“. Sono state queste le parole dichiarate da Akash, nel corso delle ultime ore, raccontando anche che sarà presente in studio durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi. Anche nei giorni scorsi il modello dagli occhi di ghiaccio sembra che abbia lanciato delle accuse delle frecciate nei confronti di Andrea Cerioli e pare che sia coinvolta anche Mireya Stabile.

Akash non torna indietro su Andrea Cerioli

Nonostante, comunque, nella diretta Instagram delle scorse ore abbia confessato di avere avuto ha degli atteggiamenti sbagliati, pare che però non si sia tirato indietro riguardo la questione che vede anche coinvolto Andrea Cerioli.“Se dal nulla Cerioli mi offende e inizia a farmi le smorfie, allora sai cosa faccio? Ti faccio vedere che cos’è il cinema e che cos’è una telenovela”. Queste le dichiarazioni dell’ex naufrago. I due infatti ricorderete che sono stati protagonisti di un acceso diverbio e di uno scontro faccia a faccia molto duro.

