In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno: Il condono occulto e l’Anac a Brunetta. I Migliori – Sanatoria edilizia e colpo all’anticorruzione

Inuovi 5Stelle di Conte somigliavano ormai alla comica che Mannelli ricorda qui accanto: quella di Stanlio e Ollio in partenza che salutano tutti (“Arrivedooorci! Arrivedooorci!”) e non partono mai. Ne risentivano i sondaggi, per quel che valgono in questa morta gora. Ma soprattutto ne risentiva la democrazia, casomai fregasse ancora a qualcuno, orfana del partito […]

Il Movimento – L’accordo M5S, Conte chiude i conti con Rousseau: “Si parte”. Casaleggio: “Me ne vado” È finita una guerra, ma soprattutto un’era. Con un rifondatore che subentra, Giuseppe Conte, e l’Erede che esce, Davide Casaleggio. “Il tempo dell’attesa e dei rinvii è finito, siamo in possesso dei dati degli iscritti e abbiamo raggiunto l’intesa con l’associazione Rousseau” respira di sabato sera Conte, che di attendere non ne poteva più. “A […]

Covid-19 – Analisi Laboratori fermi e rivalità. L’Italia non cerca varianti È stato sequenziato solo lo 0,7% dei genomi dei positivi. Il “consorzio nazionale” non è mai nato. Eppure le strutture ci sono

Strage di Bologna, il conto di Gelli. Così ha usato 15 milioni di dollari Come un diligente ragioniere di provincia, Licio Gelli teneva il suo documento più segreto accuratamente ripiegato nel portafoglio. Il Maestro Venerabile, volonteroso funzionario dell’eversione, aveva scritto su un foglio a quadretti, in parte a macchina e in parte a mano, in stampatello, una misteriosa contabilità divisa in nove colonne: data, motivo, importo, conto, note, e […]

Multinazionali Nessuna svolta al G7: l’intesa è a misura dei paradisi fiscali Aliquota almeno al 15% – L’Europa protegge Irlanda, Lussemburgo & C. di Tommaso Faccio

L’isola di Albarella I pm di Mantova: “Ha evaso l’Iva, la Marcegaglia vada a processo” La pulizia e la depurazione dell’isola di Albarella finiscono sotto l’occhio della magistratura. Ed Emma Marcegaglia, che con il gruppo di famiglia da sempre controlla la gestione dell’isola vip sul Delta del Po, rischia il processo per evasione fiscale. La Procura di Mantova ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente di Confindustria, […] di Urbano Croce

LIbro – Toninelli racconta Il ministro che in tuta ha scalato “il Sistema” (ma solo su Amazon) Dispiace per Danilo Toninelli. Il suo libro Non mollare mai va fortissimo. È al terzo posto della classifica di vendite di Amazon nella sezione “politica”. Prima di lui Giorgia Meloni e Marco Travaglio (con il “giallo” su Giuseppe Conte), al quinto posto Alessandro Di Battista: la stampa “populista” gode di salute invidiabile. Ma c’è un […]

crociere Venezia, riecco i giganti del mare in Laguna. Tensioni fra la polizia e i “No Grandi Navi” La battaglia navale è andata in scena nel Canale della Giudecca. Da una parte la flotta dei “No Grandi Navi”, che agitavano bandiere dei pirati e sparavano fumogeni in aria. Dall’altra sei imbarcazioni della Trasnbagagli, condotte da muscolosi lavoratori dell’indotto del porto di Venezia. In mezzo le moto d’acqua della Polizia, per evitare il contatto […]

La piattaforma – Davide&C. Voti, soldi e controllo. L’indigesta Milano che ha segnato i 5S Il nome lo aveva scelto sempre lui, Gianroberto, anche se il battesimo online di Rousseau era arrivato solo nel giorno della sua morte, il 12 aprile 2016. “È il suo ultimo regalo”, dissero allora. Due settimane dopo arrivò il “blog delle Stelle”, a sancire la nuova stagione del M5S che aveva appena perso un padre […]

Verso la Federazione – Guerra interna a Forza Italia L’intesa Salvini-B. spacca FI: Carfagna e Gelmini in fuga Se il vero obiettivo di Matteo Salvini sia quello, svuotare Forza Italia per respingere l’assalto di Giorgia Meloni, è troppo presto per dirlo. Ma le premesse vanno tutte in quella direzione: mentre il leader della Lega accelera sulla federazione del centrodestra, Forza Italia implode. Nel day after del “sì” di Silvio Berlusconi all’idea di unire […]

Gedi – Nuovo corso Maresca, Brunetta, Toti: “Rep” vira a destra Sul giornale parla un forzista al giorno, a Genova bavaglio ai pezzi contro il governatore

“Frati neri” – Londra il mistero della morte L’ultima pista: il banchiere sapeva di quella bomba? La bomba alla stazione di Bologna esplode la mattina del 2 agosto 1980. Il banchiere Roberto Calvi viene ucciso a Londra, appeso al ponte dei Frati neri, due anni dopo, la notte del 18 giugno 1982. Che correlazioni ci sono tra questi due eventi neri? Stanno tentando di rispondere i magistrati della Procura generale di […] di G.B.

Roma, dopo l’overdose Il fidanzato muore, lei mette il corpo in valigia e lo getta Luca De Maglie, 37 anni, ha saltato l’obbligo di firma da lunedì scorso. Il giorno in cui la compagna Alma R., 39, l’ha trovato morto in casa, forse per overdose. La donna ha aspettato qualche giorno senza chiamare i soccorsi, poi ha deciso di disfarsi del corpo. Ha cercato di chiuderlo dentro un trolley, lasciando […] di Francesco Ferasin

Le accuse di stupro Grillo jr. e gli altri vogliono risarcire la seconda vittima I legali di Ciro Grillo e dei tre amici indagati per violenza sessuale di gruppo – Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta – potrebbero chiedere il rito abbreviato. E tra le ipotesi in discussione c’è quella di un risarcimento alla seconda ragazza coinvolta nella vicenda: Roberta, l’amica di Silvia (la ragazza che li ha […]

Le reazioni Da Facebook ad Amazon, big tech ha accolto con calore inaspettato ma eloquente l’accordo sulla tassazione delel società raggiunto al G7. Google, ad esempio, ha espresso “un forte sostegno al lavoro svolto per aggiornare le norme fiscali internazionali” con “l’auspicio che i Paesi continuino a lavorare insieme per garantire un accordo equilibrato e duraturo che […]

L’appello “Fermate il condono edilizio mascherato da semplificazione” Italia Nostra: “Nel decreto una sanatoria a spese dello Stato”

Cantieri a rischio I rincari delle materie prime mettono in crisi il Superbonus La morsa che preme sull’offerta di acciaio anziché attenuarsi si sta ulteriormente aggravando. E il panico legato alla carenza della materia prima, che era appannaggio degli operatori industriali, in queste settimane si è cominciato a riversare anche sul cliente finale. La più concreta dimostrazione è quello che accade nei cantieri edili, dove l’incredibile aumenti dei […] di Patrizia De Rubertis e Gianclaudio Torlizzi

Questioni Comiche – La musicalità delle gag Il segreto è il ritmo: anche per far ridere ci vuole orecchio Isotopia della forma Ogni forma espressiva possiede ricorrenze che ci permettono di riconoscervi un’isotopia di struttura: fonica (per esempio il sistema tonale), fonemica (un indice della coerenza e del tipo di testo), prosodica (per esempio l’isotopia del ritmo), figurale (isoplasmia, isotassia, isosemia, isologia), icono-plastica (i materiali e loro organizzazione), stilistica (metrica, maiuscole, punteggiatura; idioletto linguistico/musicale/plastico; […]

Perù – Presidenziali Marxismo o restaurazione. La Sfida Castillo-Fujimori Oggi ballottaggio tra il maestro del popolo e la figlia dell’ex presidente, che però rinnega la sua politica

Messico Urne aperte, ma hanno già vinto i sicari: 35 candidati uccisi Con 500 deputati, 15 governatori, circa 20mila amministratori locali da eleggere e 35 candidati uccisi in campagna elettorale – l’ultimo ieri a Veracruz – oggi il Messico affronta le elezioni più vaste e più violente della sua storia. Il presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), che con il voto di medio termine sottopone a un […] di AG

L’intervista – Dodi Battaglia “Le corse d’auto con Faletti, le folli critiche a noi Pooh e la ‘spettinata’ di Hendrix” I 70 anni della chitarra e voce del gruppo: “E ancora non so il perché dell’addio”

Libreria Dai Savi di Sion a quei Puffi da KKK: mondo di complotti Un saggio affronta le tesi più assurde, inquietanti, a volte divertenti che affollano il mondo Ad esempio, dietro la casa editrice Adelphi si nasconde una piano per aprire le porte all’Anticristo… di Crocifisso Dentello