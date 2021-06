Il prossimo concerto di Ed Sheeran? È il 25 giugno su TikTok

L’annuncio è arrivato (ovviamente) via TikTok: il cantautore britannico Ed Sheeran, insieme con l’ex calciatore David Beckham, ha fatto sapere ai follower che alle 22 italiane del prossimo 25 giugno si esibirà dal vivo sul popolare social network dallo stadio Portman Road di Ipswich nell’ambito delle iniziative collegate con l’evento TikTok Uefa Euro 2020, legato agli Europei di Calcio.

Durante l’esibizione, Sheeran (qui il suo account) canterà il suo nuovo singolo oltre ad alcuni dei suoi brani più famosi e apprezzati dai fan di tutto il mondo: il concerto sarà visibile gratuitamente venerdì 25 giugno e sarà replicato il 26 e il 27 giugno e anche il 9 luglio: “Non vedo l’ora di esibirmi per il TikTok Uefa Euro 2020 Show in diretta da Portman Road. È un luogo che amo e non vedo l’ora di cantare alcuni dei miei brani più amati e condividere per la prima volta dal vivo il mio nuovo singolo”.

Con questa iniziativa, TikTok celebrare l’unione fra il calcio e la musica e anche cerca di affermarsi ulteriormente come il social network più utilizzato dai giovanissimi e non solo: “Siamo onorati di ospitare Ed Sheeran per questo speciale concerto durante gli Europei – ha detto Paul Hourican, a capo delle Music operations di TikTok nel Regno Unito – È una delle più grandi popstar della sua generazione, un artista rivoluzionario e siamo certi che questo sarà un momento unico per la community di TikTok di tutto il mondo”.