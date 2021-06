il-garante-della-privacy-blocca-mitiga,-l’app-per-andare-allo-stadio

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco provvisorio dei trattamenti dei dati personali nei confronti della Società che gestisce l’app Mitiga Italia. L’app era stata utilizzata per la prima volta il 19 maggio scorso per consentire l’ingresso alla finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus degli spettatori in possesso di certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o lo stato di negatività dal Covid-19.

Le ragioni del blocco

La misura si è resa necessaria essendo emersa la possibilità che l’app, nei prossimi giorni, potesse essere utilizzata per governare l’accesso a altri eventi e spettacoli o altre iniziative sportive. Nel suo provvedimento, il Garante ha sottolineato come non esista al momento una valida base giuridica per il trattamento di dati, anche particolarmente delicati come quelli di natura sanitaria, effettuato mediante l’app e finalizzato ad accertare la situazione ”Covid free” di quanti partecipino ad avvenimenti sportivi nonché ad altre manifestazioni pubbliche o accedano a locali aperti al pubblico. La società Mitiga, infine, avendo il primo aprile sottoposto all’Autorità l’applicativo, avrebbe comunque dovuto astenersi da ogni trattamento di dati non essendo decorso il tempo previsto dal Regolamento per l’assunzione di una decisione da parte della stessa Autorità. Il blocco ha effetto immediato e si protrarrà per il tempo necessario a consentire all’Autorità la definizione dell’istruttoria avviata.

Come funziona

Una volta installata l’app, bisogna registrarsi, poi sarà possibile utilizzarla per generare un QR code, una sorta di Green Pass non ufficiale che certifica l’esito negativo del tampone fatto in precedenza presso un centro abilitato. Chi è vaccinato, invece, deve dichiarare di esserlo andando sotto la voce Profilo, cliccando su Dichiarazione di salute e scegliendo infine l’opzione più adatta. Per accedere dovrà mostrare il certificato, unitamente a un documento di identità.

Il commento del garante

“La società dopo presentato un’istanza ex art.36 del Regolamento che generalmente si presenta quando si ritiene che il trattamento che si intende porre in essere presenta dei rischi per gli interessati ha avviato il trattamento senza attendere l’eventuale parere del Garante. A questo va aggiunto che, come più volte ricordato dal Garante, il quadro normativo di riferimento per subordinare l’accesso a spettacoli e eventi all’esibizione di dati sanitari è, ancora, almeno claudicante”, spiega il Garante.