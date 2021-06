il-coming-out-delle-attrici-che-hanno-cambiato-hollywood

I coming out delle attrici che hanno cambiato Hollywood

Tutti i coming out delle attrici che hanno cambiato Hollywood!

Ashley Benson

Ashley Benson alla Paris Fashion Week Womenswear credits Pascal Le Segretain (Fotografo) e GettyImages

Coming out attrici: Ashely Benson. Il 2018 è stato un anno pieno di sorprese… e una di queste ce l’ha fatta proprio Ashley Benson. L’attrice di Pretty Little Liars infatti ha intrapreso una relazione con l’attrice e modella Cara Delevinge! Inizialmente non si era sicuri sulla veridicità della storia ma poi le due sono state paparazzate mentre si scambiavano un tenero bacio. Inoltre la stessa Benson ha commentato una foto di Cara scrivendo “mine” (mia). Questo ha portato i fan al delirio e tutti sono entusiasti di questa nuova bellissima coppia. Quanto al coming out, Ashley non ha rilasciato un vero e proprio commento ma ha semplicemente confermato la storia con Cara. Purtroppo la storia è giunta al capolinea e si è conclusa nel 2020.

Lili Reinhart

Lili Reinhart ai Vanity Fair Oscar Party 2020 credits Karwai Tang (Fotografo) e GettyImages

Lili Reinhart ha fatto coming out: l’attrice conosciuta per il ruolo di Betty Cooper in Riverdale ha rivelato di essere bisessuale.

L’attrice infatti ha voluto sostenere la manifestazione West Hollywood LGBTQ+ per il movimento del Black Lives Matter, che si è tenuta appunto il 3 giugno a Santa Monica. Nella storia Lili ha scritto: “Nonostante non l’abbia mai annunciato pubblicamente, sono una fiera donna bisessuale. E mi unirò alla protesta oggi. Unitevi a noi ❤️”.

Sophie Turner

Sophie Turner Agli Screen Actors Guild Awards 2020. Credits: Foto Di Rich Fury/Getty Images

Sembra che anche Sophie Turner abbia fatto coming out proprio nel Pride month 2021. L’attrice di Game Of Thrones ha infatti postato alcune Instagram Stories con sticker che dicevano “Bi Pride“, “Gay Pride“, “Spostati, sono gay” e “Il tempo non è etero e nemmeno io“.