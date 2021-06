emergence-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

Emergence in streaming su Star di Disney+

Da venerdì 4 giugno 2021 arriva Emergence in streaming su Star di Disney+. Si tratta della prima stagione, composta da tredici episodi.

Di cosa parla Emergence? La trama ruota intorno a una bambina. La piccola viene trovata nei pressi del luogo di un misterioso incidente. Un commissario di polizia decide di prendersene cura. Presto, però, emerge un elemento sconcertante. La bimba non si ricorda quanto le è successo e non ha coscienza della sua identità. È proprio questo il punto nevralgico della serie: l’identità della bambina. Scoprire chi sia la piccola diventa la vera e propria missione dell’indagine. Il compito del commissario si rivela essere molto diverso da quanto aveva immaginato.

Nel cast ci sono Allison Tolman nei panni di Jo Evans, Alexa Swinton che interpreta Piper e Owain Yeoman che è Benny Gallagher. Ashley Aufderheide è scelta per il ruolo di Mia Evans, Robert Bailey Jr. impersonifica Chris Minetto. Tra gli attori accreditati sono da menzionare anche Zabryna Guevara per la parte della dottoressa Abby Fraiser, Donald Faison che recita nel ruolo di Alex Evans e Clancy Brown che è Ed Sawyer.

Emergence dove vederlo in italiano

Emergence: qui una scena con Allison Tolman nella parte di Jo Evans. Credits: Disney+/Star

Ideata da Michele Fazekas e Tara Butters la serie è di genere drammatico, thriller e fantascienza. Va in onda su ABC dal 24 settembre 2019 al 28 gennaio 2020 negli Stati Uniti.

Emergence: dove vederlo in italiano, invece? La serie tv debutta nel nostro Paese su Fox il 6 gennaio 2020 e prosegue fino al 2 marzo 2020. Come accennato, da venerdì 4 giugno 2021 Emergence è disponibile in streaming su Star di Disney+ con la prima stagione, composta da tredici episodi. Ogni episodio dura poco più di quaranta minuti.

Emergence non è stata rinnovata per una seconda stagione. Questo significa che su Star trovi la serie completa. Al link il catalogo completo dei titoli disponibili nella sezione Star di Disney+.