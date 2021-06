E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici resta senza parole e dice “Questo è uno …”

Spread the love











Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dagli italiani, la quale lavora da tantissimi anni ormai in RAI. Per parecchio tempo è stata il volto di una delle trasmissioni più popolari e più amate di Raiuno, ovvero La Prova del cuoco. Poi da qualche mese invece Antonella è passata alla conduzione di un altro programma intitolato E’ sempre mezzogiorno che va in onda al posto del precedente nella stessa fascia oraria. Si tratta di un programma che è sempre a tema cucina, proprio come la Prova del cuoco e per questo motivo sta riscuotendo lo stesso successo. Tra l’altro la conduttrice riesce sempre puntata dopo puntata a trovare un modo per poter coinvolgere i telespettatori a casa. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 4 giugno 2021, sembra che sia accaduto qualcosa che ha lasciato di stucco i telespettatori oltre che la stessa conduttrice.

Antonella Clerici, la conduttrice più amata dagli italiani

Sembrerebbe che una telespettatrice abbia telefonicamente preso parte al programma, facendo ad un certo punto una confessione piuttosto emozionante. La conduttrice ha così ricevuto una sorpresa piuttosto piacevole. Così come accade in tutte le puntate, anche nella giornata di ieri la conduttrice ha risposto ad alcune telefonate effettuate dai telespettatori che hanno tentato di vincere uno dei contest lanciati proprio dal programma. Antonella è stata molto felice nel rispondere alle telefonate e accogliere i vari telespettatori nella puntata del suo programma.

La Signora Maria interviene e lascia senza parole la conduttrice

Come abbiamo avuto modo di anticipare però, sembrerebbe che ad un certo punto una telespettatrice abbia avuto qualcosa da dire alla conduttrice. La telespettatrice in questione si chiamava Maria e chiamava da Potenza. «Ti voglio ringraziare di cuore per quello che fai… Porti a tutti noi un sorriso anche nelle giornate più buie… Grazie veramente di tutto». Queste le parole dichiarate dalla telespettatrice che hanno lasciato davvero senza parole la stessa Antonella che è rimasta piuttosto scioccata e sicuramente senza parole.

Il ringraziamento e la commozione della Clerici

Dopo essere rimasto in silenzio per qualche secondo poi, la conduttrice avrebbe risposto alla telespettatrice dicendo «La cosa è reciproca. Grazie anche a voi telespettatori». Dallo studio, ovviamente tutti i presenti non hanno potuto fare altro che rivolgere alla conduttrice e anche alla signora Maria, un applauso piuttosto caloroso. Non appena la signora Maria poi ha chiuso la telefonata, la Clerici ha voluto spendere due parole. «Anche noi qui abbiamo dei momenti bui a volte, ma quando andiamo in onda proviamo la sensazione che probabilmente provate anche voi che ci seguite da casa. Per me questo è uno scambio, come lo sono d’altronde tutte le cose belle della vita».

