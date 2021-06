auto-perde-il-controllo-e-urta-7-macchine-parcheggiate-in-via-monte-grappa-a-bra-(foto)

(foto Polizia Municipale di Bra)

Nella mattinata di oggi, in via Monte Grappa a Bra (nei pressi dell’area giochi intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ndr) si è verificato un incidente: un veicolo BMW, condotto da un 25enne braidese, ha perso il controllo ed è andato a urtare contro 7 macchine parcheggiate nella via. Alcune di queste sono rimaste gravemente danneggiate. Sul posto, la Polizia Municipale braidese (che ha poi effettuato tutti i rilievi), un’ambulanza e i volontari del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bra. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Verduno, per accertamenti.