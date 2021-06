Ingredienti

120 g formaggio Montasio Dop

100 g porro

8 asparagi

4 carote novelle

4 fette di prosciutto cotto

finocchietto

sale

Durata: 30 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

Per la ricetta degli asparagi, carote e montasio, tagliate il montasio a fette sottili, appoggiatele su una placca coperta di carta da forno e infornate a 200 °C finché non diventano croccanti.

Mondate gli asparagi e le carote. Tagliate il porro a metà per il lungo. Sbollentate per 3 minuti in acqua bollente salata, prima asparagi e carote, poi, da solo, il porro.

Scolate le verdure, tagliate le carote a metà per il lungo. Tagliate il porro a striscioline e utilizzatele insieme alle fette di prosciutto per avvolgere 4 mazzetti composti da 2 asparagi e 2 mezze carote ciascuno.

Serviteli con il montasio croccante, decorando con finocchietto.