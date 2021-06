a-bologna,-si-va-al-ristorante-sull’albero

Una cena a lume di candela davvero romantica? Tra gli ippocastani del ristorante La Bottega di Franco a Bologna, una serata “sospesa” per un’esperienza gourmet in libertà

Immagina di gustare ottimi piatti gourmet in una cornice totalmente naturale e sorprendente. Non c’è bisogno di andare lontano o di preparare il passaporto, basta andare a Bologna al ristorante La Bottega di Franco. In questo spazio magico, lontano dalla movida della città, si può venire per godere della libertà della natura, sia nel menù che nella location da favola. L’autenticità del progetto si esprime attraverso due declinazioni del vivere naturale: la cucina contemporanea, semplice e genuina da gustare in una location unica, un ristorante, una sala interna, un giardino accogliente e conviviale, e una originale Treehouse – Casa sull’albero sollevata da terra a 3,6 metri di altezza e posta sotto le chiome di due grandi ippocastani.

La Treehouse Terrazza è stata progettata dall’azienda Sullalbero s.r.l., specializzata nel realizzare il sogno di ogni bambino ora cresciuto. Ne sono bellissimi esempi architettonici naturali il Relais Tenuta il Cigno Treehouse a Villanterio, in provincia di Pavia, il Nordic Treehouse sul Lago di Garda, e la Terrazza Parco Teresio Olivelli a Tremezzo in provincia Como. Su Bologna, è stato Giacomo Saltarelli, il giovane passionale ed eclettico proprietario del ristorante La Bottega di Franco a volere uno spazio sull’albero architettonicamente integrato nel paesaggio, ripercorrendo le tradizioni e la storia di famiglia del ristorante di via Agucchi.

Il ristorante sull’albero

Il territorio e le sue materie prime sono la priorità de La Bottega di Franco: il pane, la pasta fatti in casa e le preparazioni fresche ogni giorno sono proposti ai clienti in un’atmosfera che coinvolge tutti i sensi e genera una “sospensione” dal ritmo frenetico che caratterizza il nostro quotidiano. Qui, immersi nella natura più docile, il menù permette di gustare ingredienti autentici e ricette parte della nostra tradizione gastronomica, proprio quelle tanto amate da generazioni che si tramandano da generazioni fino ai nostri giorni – come le tagliatelle al ragù e i tortellini in brodo, due piatti evocativi dagli antichi sapori e profumi. Ogni giorno, lo chef del ristorante visita il mercato degli agricoltori della zona e sceglie verdure fresche, cereali, carne ed altri ingredienti che appartengono al territorio esprimendone l’eccellenza.

Con questa forte visione nel cuore, il menù è davvero invitante. Gli antipasti spaziano dalla Burrata con gambero rosa, spuma di patate ai fiori di zucca e crudo di asparagi al lime fino alla Panzanella con pesce spada marinato, pomodorini, basilico, cipolla di Tropea confit e salsa al sakè. La tradizione rivisitata è pronta per essere assaporata dalla lista dei primi, come gli Gnocchetti allo zafferano, calamari, fagioli novelli e crudo di capasanta o gli Spaghetti di semola al torchio cacio e pepe con ristretto di crostacei e di gambero rosa. Un omaggio chiaro al territorio nella degustazione di formaggi dell’Appennino Emiliano con miele e confetture, per poi chiudere con i dessert deliziosi come la Mousse al cioccolato fondente, biscotto alle nocciole e salsa ai lamponi oppure il Mascarpone soffice al tiramisù con gel al caffè e crumble di riso venere.

La struttura sull’albero