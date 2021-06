vittorio-sgarbi,-la-rivelazione-sul-suo-cancro:-come-sta-il-critico-d’arte

Spread the love

Il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi ha fatto una rivelazione improvvisa riguardo il cancro contro cui ha confessato di lottare da diverso tempo. Ecco come sta oggi e cosa consiglia a chi sta attraversando la sua situazione.

Vittorio Sgarbi al Mortadella Day (foto di Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images).

Vittorio Sgarbi, dopo aver sollevato le polemiche sull’inutilità dell’utilizzo delle mascherine, aveva contratto il Covid. A fine marzo, concedendo un’intervista a La Zanzara di Radio 24, ha rivelato di non essersi mai accorto di essersi contagiato: ha dunque sviluppato la malattia da asintomatico, perchè ha trovato gli anticorpi facendo un esame.

LEGGI ANCHE >>> Domenica In, lite in diretta tra Mara Venier e la sorella di Sgarbi – VIDEO

NON PERDERTI >>> Coronavirus, Sutri: Sgarbi vieta utilizzo mascherina senza giustificato motivo

La rivelazione fatta da Sgarbi nel corso della chiaccherata con Parenzo e Cruciani è però un’altra: il critico d’arte e parlamentare italiano ha raccontato di aver scoperto di avere un cancro alla prostata. Ha anche commentato di lottare da diverso tempo con il male: se dal Covid è guarito senza neanche accorgersene, il cancro si è rivelato un nemico più duro.

Vittorio Sgarbi, l’inaspettata rivelazione riguardo il cancro

Vittorio Sgarbi quando si dichiarava contrario alla mascherina (foto Ansa).

Il 5 giugno Sgarbi si è affidato a Facebook per celebrare la sua vittoria. Racconta che non è stato facile curare il cancro, ma che alla fine ce l’ha fatta. Ringrazia dunque i medici che lo hanno aiutato a guarire dal male, ma anche tutte le persone che gli sono stati vicino in questo momento difficile della sua vita.

LEGGI ANCHE >>> Sgarbi attacca Fico: “Sei un fascistello senza storia”

Quasi irriconoscibile nella pacatezza delle sue parole, decide anche di lanciare un messaggio sul cancro, riassumendo la sua difficile avventura: “Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere!“.