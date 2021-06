The Mosquito Coast avrà una seconda stagione

The Mosquito Coast 2 si farà

Ci sarà The Mosquito Coast 2. Ha esordito venerdì 30 aprile su Apple la serie dal pluripremiato romanziere Neil Cross, e basata sul best-seller di Paul Theroux che celebra quest’anno il suo 40 ° anniversario.

The Mosquito Coast è un crime drama avventuroso in sette episodi che segue il pericoloso viaggio di un idealista radicale e brillante inventore, Allie Fox (interpretato da Justin Theroux, nipote dell’autore del romanzo), che sradica la sua famiglia per il Messico quando si trovano improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti.

Da sinistra: Justin Theroux e Melissa George nel terzo episodio di “The Mosquito Coast”. Credits: Apple.

continua a leggere dopo la pubblicità

Completano il cast Gabriel Bateman (The Dangerous Book for Boys, Outcast) nel ruolo di Dina, Logan Polish (Margot) nelle vesti di Charlie e Melissa George (The Slap, The First) nella parte di Margot.

La serie è stata creata per la televisione e prodotta da Neil Cross. Rupert Wyatt dirige i primi due episodi ed è produttore esecutivo insieme all’autore Paul Theroux, al protagonista Justin Theroux e ad Edward L. McDonnell.

Chi ha concluso la prima stagione si starà chiedendo: ci sarà una seconda stagione? La produzione originale targata Apple è stata rinnovata, e tornerà prossimamente con dei nuovi episodi. Questa è la notizia che la Casa di Cupertino ha confermato alla vigilia del finale della prima stagione, disponibile da venerdì 4 giugno.

A differenza di In Difesa di Jacob, altro adattamento di un romanzo, i produttori di The Mosquito Coast paiono intenzionati ad andare oltre il libro da cui la serie è tratta.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il successo della serie deve avere cambiato le carte in tavola e persuaso Apple e Fremantle a proseguire il racconto con una seconda stagione. La strategia della programmazione originale di Apple predilige la qualità alla quantità, favorendo le esigenze della storia rispetto alla necessità di renderlo un prodotto continuativo.

La data di esordio della seconda stagione sarà annunciata nei prossimi mesi.