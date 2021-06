Sweet Tooth avrà una seconda stagione?

Sweet Tooth 2 ci sarà?

Si farà Sweet Tooth 2? La conferma sul futuro della serie prodotta da Robert Downey Junior non è ancora arrivata, da parte di Netflix.

Ispirata al fumetto di Jeff Lemire pubblicato da Vertigo negli Stati Uniti, Sweet Tooth racconta le avventure di un bambino metà uomo e metà cervo in un mondo post-apocalittico nel quale la sopravvivenza umana è stata messa a dura prova. Chi ha concluso la visione degli otto episodi si domanderà: ci sarà un’altra stagione?

Questo dipenderà dal gradimento degli abbonati Netflix. Quanti più account guarderanno la serie a ridosso del suo weekend di debutto e nell’arco dei primi 28 giorni di permanenza in catalogo, maggiori saranno le probabilità che Netflix rinnovi Sweet Tooth per una seconda stagione. Trattandosi di un titolo con un certo pedigree, da di Robert Downey Junior alla produzione, all’apprezzato fumetto da cui è tratto, ci sembra che Sweet Tooth abbia ottime probabilità di essere riconfermata.

Detto questo, serie attese e apprezzate dal pubblico come I Am Not Okay With This e Gli Irregolari di Baker Street sembravano praticamente rinnovate sulla carta, salvo poi essere cancellate tra le proteste. Pertanto, restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Netflix conservando un cauto ottimismo.

Quando esce Sweet Tooth 2

Se si farà una seconda stagione, quanto dovremo aspettare per vederla? Facciamo un po’ di conti. Il primo ciak per Sweet Tooth è stato battuto nel luglio dell’anno scorso in Nuova Zelanda, dove la produzione ottenne il via libera per girare nonostante le limitazioni imposte all’industria televisiva e cinematografica. Nonostante alcuni intoppi, le riprese si sono concluse a metà dicembre, consentendo nei mesi successivi il lavoro di post-produzione, montaggio e marketing.

Dovendo tenere in conto circa un anno tra l’apertura del set e il debutto della serie, quindi escludendo i tempi di casting, scrittura della serie e costruzione dei set, possiamo ipotizzare che Sweet Tooth 2 possa approdare su Netflix, al più presto, nel corso dell’autunno del prossimo anno. Questo sempre che la serie ottenga un rinnovo e torni sul set nell’arco dei prossimi mesi. Più slitteranno le riprese, più si allontanerà l’uscita dei nuovi episodi. Al momento si tratta di nostre congetture, bisognerà attendere il responso di Netflix.

Trama di Sweet Tooth 2, anticipazioni

Il piccolo Gus in una scena di “Sweet Tooth”. Credits: Kirsty Griffin/Netflix.

Di che cosa parla Sweet Tooth? La serie è ambientata dieci anni dopo un evento cataclismico che ha stravolto il mondo.

Il “Grande Crollo” ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Non sapendo se questi ibridi sono la causa o il risultato del virus, molte persone li temono e gli danno la caccia. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie).

I due partono per un’avventura straordinaria attraverso quel che resta dell’America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto immagini.

Se ci sarà una seconda stagione, il materiale da cui attingere non mancherà. La saga di fumetti DC scritta da Jeff Lemire a cui la serie tv si ispira è composta da 40 albi raccolti in sei volumi pubblicati tra il 2009 e il 2013. A partire dal novembre dello scorso anno è approdata nelle fumetterie la miniserie “The Return”, sequel che torna a raccontare le vicende di Gus.

Cast di Sweet Tooth 2

Da sinistra: Christian Convery (Gus) e Christian Tessier (Meatballs) in una scena di Sweet Tooth. Credits: Kirsty Griffin/Netflix.

Nel cast di un’eventuale seconda stagione ci aspettiamo di rivedere Christian Convery nel ruolo del protagonista Gus. Al suo fianco contiamo sulla presenza di Nonso Anozie (Tommy Jepperd), Adeel Akhtar (dottor Aditya Singh), Will Forte (il padre di Gus), Dania Ramirez (Aimee), Neil Sandilands (generale Steven Abbot), Stefania LaVie Owen (Bear), Aliza Vellani (Rani Singh) e infine Mia Artemis (Tiger).

Trailer di Sweet Tooth 2, esiste già?

Giacché la seconda stagione non è stata ancora confermata, dei nuovi episodi (se ci saranno) non esiste ancora un trailer. Un primo teaser potrebbe esordire a due mesi del debutto della seconda stagione. Nel frattempo riecco l’anticipazione ufficiale di Sweet Tooth:



Sweet Tooth 2 in streaming

In streaming, la seconda stagione sarà ancora una volta distribuita in esclusiva da Netflix. Il colosso dello streaming è committente e distributore della serie, rendendola disponibile negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.