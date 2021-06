Il pesto di rucola è un condimento facile e veloce per un cena dell’ultimo minuto. Potete condirci una pasta, fare delle bruschette, accompagnare la carne o i secondi piatti vegetariani.

Come tutte le ricette di pesto, anche questa si ispira al tradizionale pesto alla genovese, ma lo innova sostituendo il basilico con la rucola, togliendo l’aglio e sostituendo i pinoli con le noci. Uno dei vantaggi di questa ricetta è che la rucola fresca, a differenza del basilico, si trova tutto l’anno e quindi questa ricetta può essere preparata anche durante il periodo invernale.

Una volta preparato, si conserva in frigo coperto di olio in un vasetto chiuso per un paio di giorni, se però volete conservarlo di più dovete congelarlo, meglio se nelle vaschette per il ghiaccio, così otterrete delle comode monoporzioni da scongelare direttamente con un po’ di acqua di cottura della pasta che condirete.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo totale: 5 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

100 g Rucola

6 Noci

50 g Parmigiano Reggiano

100 ml Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta del pesto di rucola, mettete rucola, noci e parmigiano nel frullato e iniziate a frullare.

Aggiungete a filo l’olio continuando a frullare.

Quando il composto sarà omogeneo versatelo in una ciotolina.