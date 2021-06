pasta-fredda,-trucchi-e-tantissime-ricette-di-perfezione

Ideale da portare in ufficio per la pausa pranzo, al parco per un picnic o in spiaggia da mangiare sotto l’ombrellone, l’insalata di pasta fredda è un piatto facile da preparare. Ma proprio nella sua estrema semplicità si nascondono diverse insidie. Pasta scotta, collosa, condimenti che non legano o che si amalgamo troppo, sono quel tipo inconvenienti che rischiano di trasformare una ricetta vincente in un irrimediabile flop. Ecco quindi un paio di trucchi e qualche ricetta utili per trovare la quadratura del cerchio.

Quale formato usare e quanto cuocere la pasta

Quando si decide di cucinare un’insalata di pasta fredda, è importante scegliere il formato giusto. Il più indicato è quello corto, quindi ben vengano fusilli, rigatoni, penne e mezze penne. C’è anche chi si lascia tentare dallo spaghetto, in questo caso è fondamentale scegliere un condimento appropriato. In generale è sempre meglio scolare la pasta un paio di minuti prima del tempo di cottura indicato sulla confezione.

Come raffreddare la pasta

Il metodo più rapido e diffuso per raffreddare la pasta è quello di passarla sotto l’acqua fredda una volta scolata. Così facendo, però, si elimina lo strato di amido che la avvolge, togliendole anche il sapore. Un altro modo è di versarla in una insalatiera, condirla con un filo di olio e stenderla su una placca o un vassoio ricoperto di carta forno, creando uno strato sottile e regolare.

Come condire la pasta fredda

Una volta preparato il condimento, va aggiunto alla pasta solo quando questa sarà completamente fredda. Onde evitare di presentare in tavola un “pastone”, meglio non usare formaggi o creme troppo pastose, come la ricotta, il gorgonzola o la maionese. Un’altra cosa fastidiosa è quando le verdure tagliate a cubetti stanno da una parte e la pasta dall’altra. Se si usano ortaggi crudi, si consiglia di optare per una julienne.

Pasta fredda al tonno.

Ricette di pasta fredda, tre idee per l’estate

Per preparare la pasta fredda con zucchine, ricotta salata e curcuma occorrono 500 grammi di mezze penne, tre zucchine, mezza cipolla, 150 grammi di ricotta salata, due cucchiai di curcuma, qualche foglia di menta, sale e olio. Mettere sul fuoco l’acqua e quando inizia a bollire aggiungere oltre al sale anche la curcuma. In questo modo la pasta assumerà un colore leggermente dorato e il sapore della spezia. Tagliare le zucchine a rondelle non troppo spesse e farle saltare in padella con un soffritto di cipolla per cinque minuti. Versare la pasta fredda in un una ciotola, unire le zucchine, insaporire con una spolverata di ricotta salata e un trito di foglie di menta.

Per la pasta fredda con pomodori secchi, sgombro e pepe rosa occorrono 500 grammi di fusilli (anche integrali), 400 grammi di pomodori secchi sott’olio, 350 grammi di sgombro in scatola sgocciolato, un cucchiaio di pepe rosa in grani, 100 grammi di scaglie di mandorle, olio, sale e basilico. Dopo aver cotto la pasta e averla fatta raffreddare, versarla in una ciotola. Tagliare i pomodori secchi a fettine sottili, unire lo sgombro tritato con un coltello, il pepe rosa, le scaglie di mandorle e amalgamare bene gli ingredienti, aggiungendo un cucchiaio di olio. Unire il condimento alla pasta e mescolare il tutto. Guarnire con le foglie di basilico.

Per gli amanti degli spaghetti, l’ideale è la pasta fredda con bottarga e pomodorini. Gli ingredienti sono 500 grammi di spaghetti, 250 grammi di bottarga grattugiata, 230 grammi di pomodorini, olio, sale e basilico. Lessare la pasta e lasciarla raffreddare. Tagliare in quattro i pomodorini e condirli in una ciotola con olio, sale e basilico. Versare la pasta e mescolare. Dopodiché aggiungere anche la bottarga grattugiata, amalgamare il tutto e condire con il basilico fresco.