pancake-in-bottiglia:-l’idea-geniale,-facilissima-e-super-veloce-per-preparare-la-colazione-in-5-minuti-senza-sporcare

Facili e velocissimi da preparare, i pancake in bottiglia sono la versione fast della ricetta classica. Ideali per colazioni dell’ultimo minuto e per merende appetitose.

Avete mai sentito parlare dei pancake in bottiglia? Sono l’alternativa super-appetitosa, facile e veloce, della ricetta classica. Grazie all’utilizzo di una semplice bottiglia di plastica, durante la preparazione non si sporca niente e per di più si velocizza il procedimento.

Difatti l’impasto va versato direttamente all’interno della bottiglia, che va sbattuta energicamente, e può essere conservato fino al giorno seguente, in modo da averlo a portata di mano al mattino, quando il tempo stringe.

La ricetta base

Ecco la ricetta base dei pancake in bottiglia proposta sul canale Youtube di Cucina Facile 2.0.

Per prepararla procuratevi una bottiglia di plastica provvista di tappo, un imbuto e i seguenti ingredienti:

50 gr di zucchero;

200 gr di farina;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

250 ml di latte;

1 uovo.

Versate i vari ingredienti nella bottiglia e chiudetela con il tappo, quindi sbattete energicamente il composto per circa 1 minuto. Versate l’impasto in una padella antiaderente lasciando cuocere per circa 5 minuti a fiamma media. Quando si formeranno delle bollicine, girate il pancake e cuocetelo per altri 3/4 minuti.

Ricetta con miele, frutta fresca e zucchero a velo

La ricetta dei pancake in bottiglia consigliata da xxcooking_in_lovexx è davvero appetitosa, farcita com’è con frutta fresca, miele e zucchero a velo. Scopriamo come prepararla e quali sono gli ingredienti da utilizzare.

Ingredienti:

260 ml di latte a temp. ambiente

200 gr di farina 0

1 uovo

1/2 bustina di lievito vanigliato

15 g di olio di semi

3 cucchiaini di zucchero

1/2 cucchiaino di sale

Farcitura:

Miele

Frutta fresca

Zucchero a velo

Procedimento

Procuratevi una bottiglia di plastica e versate all’interno, aiutandovi con un imbuto, il latte, l’olio, l’uovo, il sale, il lievito, lo zucchero e metà della farina, quindi chiudete con il tappo la bottiglia e sbattete bene il composto. Aggiungete anche la restante farina e sbattete nuovamente finché il composto non risulterà senza grumi.

Ci siamo, non resta che versarlo in una padella antiaderente in cui avrete sciolto una noce di burro. Non appena il pancake inizia a formare delle bollicine in superficie, giratelo e lasciatelo cuocere per altri due minuti.

Farcite il pancake con miele, frutta fresca e zucchero a velo. Il restante composto può essere conservato in frigorifero per il giorno successivo, pronto all’uso.

Farciture

I pancake in bottiglia, esattamente come quelli classici, possono essere farciti in innumerevoli modi. Un grande classico è la nutella che va semplicemente spalmata sopra.

Poi c’è lo sciroppo d’acero oppure la frutta fresca. Dai lamponi alle fragole, dai kiwi all’ananas, sbizzarrite la fantasia. Una manciata di zucchero a velo renderà tutto ancora più gustoso.

Volete provare abbinamenti insoliti? Che ne dite di una farcitura dolce-salata a base di bacon, mele e sciroppo d’acero? Da provare!

Varianti golose dal web

Nel web si trovano moltissime varianti golose dei pancake in bottiglia, scopriamo le più appetitose.

Pancake in bottiglia con sciroppo d’acero

Lo sciroppo d’acero è un classico e come tale non tramonta mai.

Pancake in bottiglia con crema di nocciole

La crema di nocciole fa del pancake una vera delizia, assolutamente da leccarsi i baffi.

Pancake con marmellata e lamponi

Minetto_antonella ci propone una variante con marmellata e lamponi. Ottima ricetta da gustare a colazione o a merenda.

Pancake con la panna

Su Tik Tok anche i cuccioli di casa aiutano a fare i pancake in bottiglia, con tanto di panna!

Pancake in bottiglia con bacon, mele e sciroppo d’acero

Una farcitura decisamente curiosa quella che ci propone mora_deg su Instagram, ideale per chi ama il dolce-salato.

