dalla nostra inviata Anna Lombardi

Un senzatetto nella metro di New York (Reuters)

Durante la pandemia, lo Stato pagò gli hotel per mettere in salvo gli homeless. Ora però la crisi da Covid-19 sta finendo, e una sentenza ordina agli ultimi ospiti di lasciare il Lucerne, accogliendo la richiesta di un gruppo di abitanti, preoccupati per l’arrivo di spacciatori e “sex offenders” nel quartiere