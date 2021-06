Riesplode la tensione a Minneapolis, dove si sono verificati per la seconda notte consecutiva saccheggi e atti di vandalismo in seguito all’uccisione di un afroamericano, Winston Boogie Smith, in uno scontro a fuoco con gli agenti di una squadra degli U.S. Marshals, una forza di polizia federale con compiti penitenziari. Lo riporta l’Associated Press.