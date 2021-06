laura-chiatti-e-marco-bocci-si-sono-lasciati?-“solo-lei-…”

Spread the love











Laura Chiatti e Marco Bocci sono sicuramente una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. La loro storia d’amore ha appassionato davvero tutti quanti, semplicemente per il fatto che tra di loro ci fosse una grande passione ed un amore smisurato. Purtroppo però in queste ultime ore si sta diffondendo soprattutto sul web un gossip secondo il qual i due sarebbero in crisi. A sollevare un po’ questo dubbio è stata la nota influencer Deianira Marzano, la quale in questi ultimi anni si è tanto appassionata di gossip.

Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi?

Deianira Marzano attraverso delle Instagram Stories sembra aver fatto notare ai suoi follower che effettivamente i due non compaiono più insieme da un po’ di tempo. Sembrerebbe quindi che Laura e Marco non siano più affiatati come un tempo e non sono più soliti scambiarsi dei like o commenti sui rispettivi profili Social, così come facevano un tempo. Insomma al momento non sembra esserci alcuna notizia certa, ma soltanto dei piccoli segnali che farebbero intendere che tra i due ci sia qualche ombra di crisi. Ma come stanno davvero le cose?

La segnalazione di una donna che vive nella stessa città degli attori

Secondo quanto riferito ancora da Deianira Marzano ci sarebbe anche la segnalazione arrivata da parte di una fan. Quest’ultima avrebbe detto di abitare in Umbria ed esattamente nella stessa città in cui abitano Laura Chiatti e Marco Bocci. Questa donna avrebbe riferito di non aver più visto insieme i due che erano soliti uscire per le vie della città in compagnia dei loro figli. In compenso la donna avrebbe detto di aver visto spesso Laura da sola senza Marco in compagnia dei figli al parco. “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini, nell’ultimo periodo solo lei”. Queste le parole della donna che ha voluto fare questa testimonianza direttamente a Deianira.

Tanti dubbi ma nessuna certezza

Sicuramente le sue parole non abbiano fatto altro che alimentare questo gossip che da qualche giorno sta prendendo sempre più piede sui social network. Che i due attori siano stiano davvero vivendo un periodo di crisi? Sicuramente questa notizia non ha fatto piacere ai fan della coppia, che ricordiamo è una tra le più amate del mondo dello spettacolo e del cinema italiano. Ci si augura che anche se dovesse esserci davvero una crisi, questa possa essere facilmente superabile così come accade del resto a tante coppie non soltanto vip.

