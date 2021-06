isola-dei-famosi:-i-finalisti-si-confessano

Alla finalissima del 7 Giugno manca davvero pochissimo tempo e per i naufraghi è arrivato anche il momento di tirare le somme e parlare delle strategie che secondo loro sono le migliori per vincere l’isola. Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante hanno rivelato la ricetta perfetta per diventare un naufrago perfetto.

Alla finalissima del 7 Giugno manca davvero pochissimo e, tra soli due giorni, scopriremo il nome del naufrago che vincerà su tutti gli altri e verrà eletto come colui che è “sopravvissuto al meglio”.

Non è facile adesso pensare di tornare in Italia, soprattutto dopo quella che Cerioli ha definito quasi una “vacanza”; passato il momento più caldo del reality, nel quale la fame aveva cacciato il peggio di loro, tornare in Italia è quasi un trauma.

Sulla spiaggia alcuni naufraghi hanno scoperto le loro carte ed hanno parlato apertamente delle strategie, anche in modo ironico.

I finalisti si confrontano sulle strategie

I naufraghi hanno parlato a carte scoperte di strategie, non senza qualche battutina e frecciatina che mostrano quanto, nonostante tutto, alcuni di loro non riescono a sopportarsi.

Awed è convinto della sua ipotesi:

“La tecnica perfetta per fare l’Isola è non fare niente dal giorno zero, farsi gli amici perché se inizi a fare qualcosa quando smetti tutti ti nominano. Quindi se non fai niente dall’inizio arrivi in finale con tanti amici”

Mentre Andrea Cerioli, sempre molto viscerale e reale come naufrago, è rimasto molto più Zen:

“Penso che non ci sia una strategia per vincere, penso che si possa continuare a essere se stessi”

Matteo Diamante ha preso decisamente sul serio la teoria del maschio alfa, infatti per lui vincere significa:

“La strategia per arrivare in finale è aver dimostrato di essere un uomo alpha, ovvero uno che sa sopravvivere e non che rimane sdraiato”

Beatrice Marchetti, per lungo tempo sola su Playas parallele, si è paragonata all’amica lasciata in autogrill durante un viaggio, ma arrivata destinazione:

"Ci siamo visti all'arrivo ed è la più bella soddisfazione che io potessi avere".

Chi vincerà questa 15esima edizione dell‘Isola dei famosi?