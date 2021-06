I top influencer su YouTube: al primo posto c’è un bassista elettrico

YouTube, nato nel 2005, è il social media più longevo forse perché ha saputo reinventare la tv intuendo la propensione delle persone a fruire di contenuti video e a produrli: i suoi contenuti, sia amatoriali sia professionali, attraggono oltre 2 miliardi persone nel mondo e 35,5 milioni in Italia.

I creatori di contenuti qui sono chiamati youtuber e hanno la capacità di produrre video sui temi più disparati, dall’intrattenimento all’approfondimento tematico, passando per i tutorial e le recensioni: la classifica di Buzzoole dei 10 italiani col maggior numero di follower non è popolata da volti noti, come avviene per Facebook, Instagram, TikTok e simili, ma da persone che hanno saputo sfruttare al meglio questa piattaforma creativa.

10. Anima. Ad aprire la classifica, con 3,6 milioni di iscritti, troviamo Sascha Burci, in arte Anima, un giovane di 26 anni di origini liguri: parla principalmente di videogiochi, fa parte del gruppo dei Mates ed è fidanzato con una youtuber molto seguita, LaSabriGamer.

9. theShow. In nona posizione, con 3,61 milioni di iscritti, troviamo il canale fondato nel 2013 da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace: ha importato in Italia, sul solco dell’esperienza statunitense, scherzi ed esperimenti sociali.

8. AmeliTVIT. In ottava posizione, con 3,87 milioni di iscritti, troviamo un canale che racconta la storia di una famiglia molto particolare: Ameli Tvit è un canale creato da mamma Malvina e papà Paolo per raccontare le attività realizzate insieme con la piccola Amelia (e da poco, del piccolo Matteo).

7. Lyon. In settima posizione, con 4,02 milioni di iscritti, troviamo Ettore Canu, in arte Lyon: tratta principalmente di Minecraft, il videogioco che permette di costruire mondi immaginari e vivere avventure incredibili.

6. St3pNy. Stefano Lepri occupa il sesto posto di questa classifica con 4,32 milioni di iscritti. Anche lui, come Anima, fa parte del gruppo dei Mates. Sul suo canale troviamo video a tema Minecraft e Fortnite.

5. Andrea Bocelli. In quinta posizione troviamo il canale del tenore italiano forse più conosciuto al mondo: i suoi 4,61 milioni di iscritti su YouTube possono ascoltare le sue più belle performance.

4. iPantellas. In quarta posizione, con 5,43 milioni di iscritti, troviamo il canale creato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo: sono stati tra i primi youtuber italiani a realizzare sketch divertenti a tema parodie e, nonostante gli anni, sono riusciti a rimanere sempre sulla cresta dell’onda.

3. Me contro Te. Medaglia di bronzo con 5,84 milioni di iscritti per gli youtuber Luì e Sofì, che spopolano tra i giovanissimi: hanno ottenuto un successo straordinario, tanto da finire anche al cinema con un film campione d’incassi.

2. FavijTv. Al secondo posto, con 6,14 milioni di iscritti, troviamo uno dei primi youtuber italiani, Lorenzo Ostuni: sul suo canale ama recensire videogiochi, mentre i fan però amano alla follia i suoi commenti e le sue reaction sempre divertenti ed esilaranti.

1. Davie504. Forse un po’ a sorpresa, lo youtuber italiano con più iscritti è Davide Biale: oltre 9,38 milioni di persone seguono il suo canale dedicato al basso elettrico e alle sue cover di brani musicali. La sua espressione impassibile e i suoi video ai limiti del nonsense sono diventati un fenomeno virale.