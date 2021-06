gf-vip-6:-manuel-bortuzzo-nuovo-concorrente?

Spread the love

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip? È questo un grande desiderio espresso più volte dal nuotatore finito sulla sedia a rotelle per un colpo di pistola, dopo uno scambio di persona. Ma nel frattempo che Signorini si decida a fargli la proposta, il giovane triestino presenta la sua nuova fidanzata che ha preso il posto di Martina Rossi.

Manuel Bortuzzo, intanto che aspetta la chiamata di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip (che arriverà?) rivela la nuova storia d’amore. E presenta la fidanzata che ha preso il posto di Martina Rossi, con la quale era legato sentimentalmente durante il periodo in cui la sua vita è cambiata. Fino cioé al colpo di pistola che lo ha raggiunto alla schiena e lo ha ridotto sulla sedia a rotelle. Vediamo chi è la nuova fiamma.

Bortuzzo sulla sedia a rotelle dopo un colpo di pistola

La storia del nuotatore è nota. Tutto è accaduto nel 2019, quando il giovane promessa del nuoto, per uno scambio di persona, è stato colpito da un proiettile di una pistola, che lo ha ridotto sulla sedia a rotelle. Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli gli hanno sparato alla schiena mentre era ad un bancomat a prelevare del denaro. Il nuotatore, che all’epoca aveva 20 anni, era crollato al suolo in una pozza di sangue, ed è vivo per miracolo.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo “sogna” la Casa

Il 22enne non ha nascosto il fatto che gli piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip ed ha lanciato tempo fa la provocazione a Signorini. Certo, bisognerebbe riadattare la Casa alle sue esigenze, ma il pubblico ed i fan del coraggioso atleta ne sarebbero entusiastici.

“Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, ne parlavo a pranzo un giorno con mio padre e l’ho buttata lì. Poi però riflettendoci non credo sia una proposta così peregrina. La forza del GF sta nel proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Lancio la provocazione, vediamo se qualcuno la raccoglierà.

Insomma, Signorini se ci sei batti un colpo.

Manuel Bortuzzo rivela: “Sono di nuovo innamorato”

Fino a poco tempo fa, a fianco di Manuel c’era Martina Rossi. La ragazza, anche lei nuotatrice, aveva confessato che al momento dello sparo aveva temuto subito il peggio. La sedicenne era rimasta illesa, ma aveva accusato un forte shock tanto da abbandonare la sua grande passione che divideva con Manuel, appunto il nuoto. I due sono stati insieme almeno fino allo scorso anno. Poi qualcosa tra loro è accaduto e ad un tratto Manuel ha deciso di cancellare molti post e foto dai social. E a sparire sono stati anche gli scatti con la fidanzata Martina. Poi è arrivata la conferma: un nuovo amore accanto a lui. Bortuzzo ha raccontato:

