esterno-notte,-la-prima-foto-della-fiction-su-aldo-moro

Esterno notte fiction quando esce? Sono in corso le riprese

Esterno notte, fiction su Aldo Moro, è in fase di lavorazione. Le riprese sono in corso a Roma: questo è quanto annunciato da un comunicato stampa il 4 giugno 2021. Esterno notte è una serie RAI prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film in coproduzione con Arte France, in collaborazione con Rai Fiction.

Il 2018 segna il quarantesimo anniversario del rapimento di Aldo Moro, scomparso il 9 maggio 1978 a Roma. Il politico italiano è stato sequestrato il 16 maggio di quarant’anni prima. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita cinquantacinque giorni dopo nel bagagliaio di un’auto parcheggiata. La fiction vuole ripercorrere proprio quei tragici giorni, gli ultimi per Aldo Moro. Esterno notte serie tv è in fase di produzione già nella primavera del 2018. È, infatti, l’attendibile Variety a raccontare i primi sviluppi di una co-produzione il 10 aprile 2020. Lo show vede la collaborazione del regista Marco Bellocchio con FremantleMedia Italia. La società di produzione e distribuzione televisiva italiana presenta la serie al MipTV 2018. Questo evento ha luogo a Cannes dal 9 al 12 aprile 2018.

Uno scatto di Aldo Moro, la cui storia viene raccontata nella fiction Esterno Notte. Credits: Getty Images

Dopo più di due anni, a inizio giugno 2020, intervistata dal mensile Tivù è Eleonora “Tinny” Andreatta – l’allora Direttore Rai Fiction – a parlare nuovamente di Esterno notte. Il progetto sta prendendo forma. Esterno notte è una fiction in sei puntate attese su Rai 1. La particolarità della narrazione è una. Sono diversi i punti di vista adottati. La tragedia che vede protagonista Aldo Moro viene ripercorsa con gli occhi di personaggi pubblici come l’ex brigatista Adriana Faranda, il politico italiano Cossiga e il papa Paolo VI. Non manca la prospettiva Eleonora Moro, la moglie di Aldo Moro.

Venerdì 4 giugno 2021 viene svelata la prima foto di Esterno notte per la regia di Marco Bellocchio. Eccola:

Esterno Notte: Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro. Credits: Anna Camerlingo e Rai

Esterno notte serie tv diretta da Marco Bellocchio, già regista di Buongiorno, notte

La storia di Aldo Moro raccontata nella nuova fiction RAI Esterno, Notte Credits Getty Images

Marco Bellocchio è alla regia di questa miniserie che è composta da sei episodi per un totale di sei ore circa. Esterno notte è il titolo italiano di Exterior, Night, la serie tv che racconta gli ultimi 55 giorni di Aldo Moro fino a arrivare all’assassinio dell’esponente politico a opera delle Brigate Rosse. Il regista italiano ha già affrontato questa delicata e tragica vicenda nel film Buongiorno, notte. In questo lungometraggio il taglio del racconto di Aldo Moro è assolutamente particolare. Il punto di vista è quello di un rapitore.

Esterno notte fiction cambia l’angolo della narrazione. L’amministratore di FremantleMedia Italia, Lorenzo Mieli, rivela una peculiarità della miniserie. “Ogni episodio che narra della tragedia del 1978 [l’assassinio di Aldo Moro, ndr]” la presenta da un “diverso punto di vista”. Aggiunge che, a differenza del film, nella serie tv la molteplici prospettive non includono quelle dei terroristi delle Brigate Rosse. Tra i vari punti di vista da cui viene raccontata la tragedia ci sono quella del Presidente italiano di quegli anni (Giovanni Leone), il Papa Paolo VI, gli amici e la famiglia di Aldo Moro. A questi si aggiungono le voci di attori che interpretano la polizia e i servizi segreti.

Esterno notte cast, attori e personaggi

A interpretare Aldo Moro in questa fiction c’è Fabrizio Gifuni. Oltre a lui nel cast ci sono Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

La serie è scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino. Fremantle è il distributore internazionale.