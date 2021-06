dolore-e-sgomento-a-pocapaglia-per-gianni-messa.-sindaco-riorda:-“lascia-un-vuoto-incolmabile”

Spread the love

Gianni Messa

“Sono e siamo rimasti senza parole. Solo dolore e sgomento. Gianni era una persona valida, dinamica, sempre attiva e in prima linea. Ha fatto un grande lavoro con la Pro loco pocapagliese, con borgo Cravere ed eravamo insieme in Comune da tre mandati. Era un gran lavoratore. Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nella nostra comunità e nell’azienda per la quale lavorava“.

Con queste parole, Antonio Luigi Riorda (sindaco di Pocapaglia), ricorda Gianni Messa (ingegnere di professione e consigliere comunale pocapagliese): improvvisamente e tragicamente scomparso, ieri pomeriggio, nell’azienda vinicola dove lavorava a Cossano Belbo.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.