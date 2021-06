Crema salata, ravanelli e tarassaco tra dischi di brisée

Ingredienti PER LA PASTA BRISÉE

225 g farina

125 g burro

30 g Parmigiano Reggiano Dop

25 g semi di canapa

sale

pepe

Ingredienti PER LA FARCITURA

350 g tarassaco pulito

200 g latte

50 g panna fresca

50 g Parmigiano Reggiano Dop

20 g burro

10 g amido di riso

10 g amido di mais

sale

4 ravanelli

3 tuorli

melissa

semi di canapa

noce moscata

pepe

olio extravergine di oliva

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER LA PASTA BRISÉE

Impastate la farina con i semi di canapa, poi unite il burro, ottenendo un composto sabbioso; incorporate il parmigiano, sale e pepe e 60 g di acqua; formate una palla, avvolgetela nella pellicola e fatela riposare in frigo per 1 ora. Stendetela poi a 2 mm di spessore e ritagliatevi 4 dischi da 12‑14 cm di diametro, impastando anche i ritagli.

Accomodate i dischi su una placca foderata di carta da forno, bucherellateli con una forchetta, accomodatevi sopra un altro foglio di carta da forno e una placchetta in modo che non si gonfino in cottura; infornate a 180 °C per 15 minuti. Eliminate la placca e il foglio di carta da forno superiore e completate la cottura in 10 minuti circa.

PER LA FARCITURA

Scaldate quasi al bollore il latte con la panna, sale, pepe e noce moscata.

Mescolate i tuorli con l’amido di riso e di mais. Stemperateli con il latte caldo usando una frusta, incorporate il parmigiano e riportate sul fuoco finché non avrà assunto una consistenza soda. Dopo 1-2 minuti togliete dal fuoco e unite il burro, sempre mescolando con la frusta. Fate intiepidire, poi raccogliete in una tasca da pasticciere con bocchetta liscia e fate raffreddare del tutto in frigo.

Sminuzzate grossolanamente il tarassaco, scottatelo in una padella rovente con olio e sale per 2-3 minuti. Affettate i ravanelli e immergeteli in acqua fredda per renderli croccanti.

Accomodate un disco di pasta sul piatto di portata e distribuite la crema lungo tutto il bordo, in mezzo mettetene solo 4-5 ciuffi; aggiungete 1⁄3 del tarassaco, qualche fettina di ravanello, pochi semi di canapa. Ripetete sovrapponendo i dischi e completate con foglie di melissa.