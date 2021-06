AGGIORNAMENTO – Incidente sul lavoro a Cossano Belbo: le vittime sono due operai di Pocapaglia e Nizza Monferrato

Spread the love

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio (4 giugno) a Cossano Belbo dove, in un’azienda vinicola in Località San Bovo, due operai sono morti dopo essere caduti all’interno di una cisterna.

Sul posto, purtroppo, è stato vano l’intervento di Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e 118, con l’ausilio dell’elisoccorso: per i due lavoratori, recuperati all’interno della cisterna (alta una decina di metri), non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono Gianni Messa, 58enne di Pocapaglia, e Gerardo Lovisi, 45 enne di Nizza Monferrato (AT). I familiari sono stati già informati, sulla dinamica del sinistro stanno indagando i Carabinieri.