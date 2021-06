una-vita,-anticipazioni-oggi-4-giugno:-arantxa-sconvolta!

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 4 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Arantxa ha ricevuto una strana telefonata a casa Dominguez. Alla fine si confida con Fabiana: è tra i destinatari di una eredità. Ma per riscuoterla dovrebbe lasciare Acacias!

Felipe cerca di prendere tempo e chiede a Mendez quarantotto ore per confermare l’alibi di Marcia.

Genoveva convoca Velasco e lo incarica di far fuori qualcuno. Chi?

Poco prima, Santiago aveva rivelato a Genoveva che sulla pistola usata per uccidere Ursula c’erano le impronte della donna e le ha imposto di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione.

Genoveva non è riuscita a convincere Felipe a desistere dalla difesa della Sampaio.

La Salmeron avrebbe voluto che fosse Velasco a occuparsene, ma Alvarez-Hermoso non ha sentito ragioni.

L’avvocato, inoltre, ha lasciato intendere di non essere più certo di voler sposare Genoveva.

José ha comunicato alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per poter stare accanto alla moglie, che ha affrontato un terribile periodo.

Dominguez, poi, sorprende Julio mentre questi lo sta spiando e lo mette alle strette.

Arantxa riceve una telefonata a casa Dominguez e rimane pietrificata. Tuttavia la domestica non vuole rivelare a nessuno quello che è successo.

Poi si confida con Fabiana. Una sua zia è deceduta e ha nominato eredi di un casolare Arantxa e altre cinque nipoti. A una condizione, però: che tutte e sei vivano nel casolare e se ne occupino insieme.

Ildefonso si congratula con Camino per il suo talento nel disegno davanti a Felicia, madre orgogliosa e contenta che la figlia abbia un pretendente del genere.

Maite è molto gelosa del pretendente della giovane Pasamar da quando li ha visti insieme.

Mentre Felicia fa all’artista una proposta di pace dopo le loro ultime discussioni, Maite fa una vera e propria scenata di gelosia a Camino a causa di Ildefonso.

Liberto ha sorpreso Rosina nell’atelier della pittrice, dove si è introdotta per vedere i quadri. Quando i due escono, scopriamo che il nuovo quadro di Maite è un ritratto di Camino nuda.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 5 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.00 alle 16.10 circa.