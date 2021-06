tre-giorni-di-vaccini-‘open-day’-a-napoli:-quasi-25mila-dosi-pfizer-dai-16-ai-59-anni

Nonostante l’apertura da oggi, 3 giugno, alle vaccinazione per tutte le fasce d’età, l’Asl Napoli 1 Centro non abbandona il ‘format’ di successo degli open day.

È lo stesso Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, a spiegare all’Ansa il perché: “Ieri abbiamo avuto su circa 14.000 convocazioni ben 4.000 assenti, non possiamo, a fronte di un’organizzazione complessa, attendere i cittadini per somministrare le dosi e registrare un tale numero di assenze”.

Il prossimo open day sarà solo il primo di una serie, sempre che ci sia la disponibilità di dosi da somministrare. “Proprio per il motivo degli assenti – ha spiegato infatti Verdoliva – ci orienteremo per giornate con prenotazione cosi’ da ridurre al minimo gli assenti, che sono molto pochi tra chi si prenota per gli open day di solito”.

Per i cittadini dai 18 ai 59 anni, l’open day (Pfizer) sarà da sabato 5 a lunedì 7 giugno presso i centri vaccinali Mostra d’oltremare, hangar Atitech (Capodichino) e Fagianeria del real Bosco di Capodimonte. Si aprono oggi alle 18 le prenotazioni.

All’hangar Atitech sabato 5 giugno alle ore 8/21 fascia età 30/59 con 6.110 dosi e domenica 6 giugno ore 8/21 fascia età 18/29 6.110 dosi. Alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte: sabato 5 giugno ore 8/20 fascia età 16/18, 1.200 dosi; domenica 6 giugno ore 8/20 fascia età 16/18, 1.200 dosi. Alla Mostra d’Oltremare: domenica 6 giugno ore 8/21 fascia età 18/59, 5.070 dosi; lunedì 7 giugno ore 8/21 fascia età 18/59, 5.070 dosi.

“È bene chiarire – spiega l’Asl Napoli 1 – che nei 3 centri vaccinali l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso Sms che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto Ssm e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione”

