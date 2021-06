teen-wolf-7-stagione,-cosa-vogliamo-vedere!

Teen Wolf 7, cosa vogliamo vedere in una nuova possibile stagione!

È difficile che il finale di una serie televisiva ci lasci completamente soddisfatti: nonostante tutto, c’è sempre qualche questione che noi vogliamo vedere approfondita, qualche personaggio che vogliamo veder tornare. Insomma, ci sono cose che noi desideriamo, ma che non sempre ci fanno vedere. La soluzione migliore sarebbe avere a disposizione una nuova stagione solo per noi, per veder realizzati tutti i nostri desideri. Ecco cosa vorremmo vedere nella possibile Teen Wolf 7 stagione (alla luce delle ultime dichiarazioni di Tyler Posey sul voler tornare come Scott) di Teen Wolf!

Teen Wolf 5×03 Linden Ashby, Arden Cho E Holland Roden. Credits: Foto Di © MTV/Courtesy: Everett Collection

Una chiusura per Kira

Parlando di ritorni, sapete di chi non abbiamo mai più sentito parlare? Di Kira Yukimura, la ragazza arrivata a Beacon Hills nella terza stagione, durante la quale scopre di essere una kitsune del fulmine, una sorta di volpe sovrannaturale capace di controllare l’elettricità. Nel finale della quinta stagione Kira decide di lasciare Beacon Hills e parte alla volta del deserto, per tornare dalla tribù alla quale deve devozione e che la aiuterà a controllare il suo potere.

Tutto molto bello se poi, d’improvviso, Kira non venga dimenticata da tutti. Possibile che nessuno si sia mai chiesto che fine abbia fatto? Avrà imparato a padroneggiare i suoi poteri? Dove sarà ora?

Il ritorno di Allison

Non importa in quale forma, se come allucinazione, come fantasma o come flashback, ma noi vogliamo rivedere Allison in Teen Wolf 7 stagione. Il personaggio interpretato dall’attrice Crystal Reed se n’è andato troppo presto e a noi manca, davvero tanto. Anche a lei è mancata molto la serie tanto che torna brevemente nel ruolo di Marie-Jeanne Valet nella stagione 5.