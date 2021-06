Sit-in dei lavoratori alla Ceva di Stradella, la polizia in tenuta antisommossa sgombera il presidio con i lacrimogeni – Video

Attimi di tensione nel pomeriggio del 4 giugno negli stabilimenti della Ceva Logistics a Stradella, in provincia di Pavia dove era in corso un sit-in dei lavoratori indetto dal sindacato Si Cobas per protestare contro il piano di ristrutturazione aziendale che dovrebbe prevedere l’esubero di 100 operatori della logistica.

I lavoratori hanno cercato di bloccare l’accesso ai tir con le merci da smistare. E la polizia, in tenuta antisommossa, ha sgomberato il presidio con i lacrimogeni. Come riporta la Provincia Pavese nella ressa un’operaia di 27 anni e un lavoratore di 33 anni sono stati feriti e portati all’ospedale della città per accertamenti.