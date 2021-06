simona-ventura,-dichiarazione-forte-su-temptation-island-“la-sofferenza-…”

Spread the love











Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Temptation Island, programma televisivo di Canale 5 all’interno del quale diverse coppie sono solite recarsi per mettere alla prova i propri sentimenti. A condurre la trasmissione è l’amatissimo Filippo Bisciglia mentre invece a presentare la versione vip sono state, negli anni, Alessia Marcuzzi e Simona Ventura. Proprio quest’ultima nel corso di una recente intervista ha rilasciato delle particolari dichiarazioni ed effettuato delle rivelazioni su Temptation Island.

Le rivelazioni di Simona Ventura su Temptation Island

Temptation Island è sicuramente uno dei programmi più attesi e seguiti dell’estate. Diverse coppie decidono di partecipare per mettere alla prova i propri sentimenti e capire se questi sono reali oppure no. Un viaggio lungo e complicato a termine del quale alcuni ne escono più forti e sicuri mentre invece altri sconfitti. A proposito di ciò si è espressa l’amatissima conduttrice Simona Ventura intervistata da Roberta Termali. La presentatrice ha voluto sottolineare che tutto ciò che si vede in televisione è assolutamente reale, anche la sofferenza dei partecipanti. Proprio per tale motivo lei non vorrebbe mai partecipare.

Le parole della presentatrice

“Io non la farei mai, perché c’è tanta sofferenza”, queste le parole espresse da Simona Ventura nel corso dell’intervista concessa a Roberta Termali. La presentatrice, che si è trovata a condurre la versione vip del programma, ha rivelato che ciò che si vede in televisione è in realtà una minima parte di ciò che accade realmente. La sofferenza provata da coloro che decidono di mettere alla prova i propri sentimenti è infatti reale, nulla di inventato. Simona Ventura ha quindi rivelato che nei suoi programmi non vi sarebbe mai la partecipazione alla trasmissione come concorrente ma nonostante ciò ha speso delle bellissime parole sull’esperienza che l’ha vista protagonista come conduttrice. Simona Ventura a tal proposito ha dichiarato “Mi ha lasciato il cuore pieno di gioia. È stata una bellissima esperienza” e ha voluto inoltre precisare di avere avuto l’aiuto di una squadra eccellente.

L’amore con Giovanni Terzi

Se la carriera di Simona Ventura è sempre stata ricca di successi e soddisfazioni ecco che la vita privata lo è stata un po’ meno. La celebre conduttrice e showgirl italiana ha infatti ammesso di essersi trovata, nel corso della propria vita, a dover affrontare diverse sfide. Oggi però sente di essere finalmente soddisfatta al fianco di Giovanni Terzi con il quale è riuscita a dare vita ad una meravigliosa famiglia. “Pensavamo di essere fuori tempo massimo”, queste le parole espresse dalla Ventura che non si aspettava di poter trovare un grande amore.

