onemorepack,-il-primo-forum-sul-packaging-il-prossimo-10-giugno.

A partire dalle ore 15, il prossimo 10 giugno si svolgerà l’edizione digitale di One More Pack, coi principali trend del settore e i vincitori del premio One More Pack 2021.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia torna OneMorePack, che si rinnova e rilancia con un nuovo format. Per l’edizione 2021, che si terrà in forma digitale il prossimo 10 giugno a partire dalle ore 15:00, l’evento di Grafica Metelliana si trasformerà nel primo forum italiano interamente dedicato al packaging design.

Il trend in costante crescita del commercio elettronico, la necessità di differenziarsi dalla concorrenza e di farsi riconoscere dai consumatori, rendono sempre più importante il ruolo del packaging come leva di marketing, apportando un notevole aumento di brand awarness e brand loyalty. Da qui, la necessità di un forum, che rappresenti un momento di confronto e di condivisione su molteplici aspetti riguardanti il settore del packaging.

Strategie e design di prodotto, neuromarketing, sostenibilità, etichettatura ambientale ed economia circolare, materiali e tecnologie produttive, sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati dagli speaker protagonisti di questa edizione 2021. Fra questi, alcuni dei protagonisti della scena: Drew Smith, Chief Creative Director di Smith Lumen, Elio Carmi, Creative Director e Founder di Carmi&Ubertis, Giulia Picerno, Centro Studi/Area Prevenzione Conai, Marta Franceschi, Product manager Fedrigoni, e molti altri. Per conoscere tutti gli speaker di questa edizione è possibile visitare la pagina: http://bit.ly/omp-forum.

Per partecipare all’evento, che resta gratuito per chiunque voglia prendere parte, e aggiornarsi sugli ultimi trend del settore, è sufficiente iscriversi all’indirizzo: http://bit.ly/OneMorePack2021. Per chi vorrà partecipare, potrà condividere sui propri canali social, utilizzando l’hashtag ufficiale dell’evento #OneMorePack2021.

Nel corso dell’evento, inoltre, si svolgeranno le premiazioni della settima edizione dell’omonimo concorso sul packaging design OneMorePack, nelle due competizioni, una dedicata ai professionisti e l’altra agli studenti di università e istituti superiori. Il premio, complessivamente, assegnerà un montepremi di 7.000 euro, di cui 2.500 euro saranno destinati agli studenti.