oltre-i-bit:-la-logica-illogica-dei-quantum-computer

Agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso il matematico russo Yuri Manin e il fisico teorico americano Richard Feynman proposero una modalità completamente nuova per elaborare l’informazione, una modalità in cui la Computer Science basa la logica di calcolo sui principi della meccanica quantistica. In particolare, Feynman voleva dare risposta a una richiesta che veniva soprattutto dai settori della fisica e della chimica: per lo scienzato i tempi di esecuzione delle simulazioni sui computer di allora erano troppo lunghi, se non addirittura geologici. Secondo Feynman questi tempi potevano diventare accettabili con la nuova modalità di elaborazione dell’informazione denominata quantum computing. Profetiche le parole di Feynman in un suo lavoro del 1981: Nature isn’t classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you’d better make it quantum mechanical. I computer quantistici, di cui ormai sentiamo parlare sempre più spesso, non sono altro che computer che implementano il quantum computing come modalità di calcolo.

bit vs qubit

Mi perdonerete se dovrò entrare un po’ nel tecnico per rispondere a queste domande: qual è la differenza tra computer classico e computer quantistico? E perché il computer quantistico, almeno per certi tipi di calcolo, ha prestazioni decisamente superiori rispetto al computer classico?

Nei calcolatori classici l’unità fondamentale di informazione è il bit che ormai tutti conosciamo. Un bit può trovarsi in due stati distinti, interpretati nel linguaggio aritmetico in 0 e 1.

In un computer quantistico l’unità fondamentale di informazione è il quantum bit o qubit, che può trovarsi non solo nei due stati 0 ed 1 del bit classico, ma anche in una infinità di altri stati ottenuti dalla sovrapposizione (superposition) degli stati 0 e 1. Più precisamente un qubit può trovarsi, nello stesso istante, sia nello stato 0 quanto nello stato 1. Questa caratterica del qubit ci confonde e non poco: non riusciamo a immaginare un sistema con questa proprietà. Per fortuna ci conforta la frase di Niels Bohr, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica: se la fisica quantistica non vi confonde, allora non l’avete capita.

Per rendere la questione ancora più ingarbugliata per i non fisici: come viene realizzato un qubit? Esistono in pratica diverse possibilità, come ad esempio l’elettrone con il suo spin (spin up, spin down), le due diverse polarizzazioni di un fotone (orizzontale, verticale) oppure due livelli di energia discreti di un elettrone orbitante in un singolo atomo.

La superposition conferisce tuttavia un grande vantaggio al quantum computing, perché permette di svolgere calcoli in parallelo, proprietà questa denominata parallelismo quantistico. Rischiando un’eccessiva semplificazione, nel tentativo di spiegare in modo comprensibile questa caratteristica della meccanica quantistica, diremo che il parallelismo quantistico rende possibile il calcolo simultaneo dei valori di una funzione. A differenza del parallelismo classico, in cui più circuiti identici (uno per ciascun valore da calcolare) vengono utilizzati simultaneamente, nel quantum computing viene utilizzato un unico circuito quantistico che calcola tutti i valori contemporaneamente sfruttando il fatto che un qubit può essere in sovrapposizione di differenti stati.

Non tutti i problemi richiedono una computazione parallela per cui, molto probabilmente, l’avvento dei computer quantistici non comporterà l’estinzione dei computer classici. Per certi calcoli, anzi, il computer classico continuerà a svolgere un ruolo importante nella elaborazione dei dati.

Tempo di coerenza

Lo stato di un qubit è estremamente fragile: anche la più piccola vibrazione o il minimo cambiamento nella temperatura – disturbi chiamati in gergo rumore – possono compromettere la superposition prima ancora che i qubit abbiano completato il loro lavoro. È questa la ragione per cui i qubit vengono isolati dall’ambiente circostante ponendoli all’interno di contenitori speciali e mantenuti in luoghi costantemente refrigerati a temperature bassissime, vicine allo zero assoluto.

Per quanto tempo può sopravvivere uno stato quantistico in superposition di altri stati? La lunghezza di questo intervallo temporale, denominato tempo di coerenza, dipende, come già detto, dall’ambiente in cui i qubit si trovano a operare. Una delle sfide che gli ingegneri quantistici stanno affrontando da quando si è iniziato a costruire i computer quantistici è quella di realizzare tempi di coerenza sempre più lunghi, in modo che i qubit possano svolgere calcoli sempre più complessi prima che il loro stato quantistico svanisca (i tempi di coerenza dei qubit attualmente esistenti sono dell’ordine dei 100 microsecondi). Esiste un progetto finanziato recentemente dal governo americano che si prefigge di realizzare qubit con un tempo di coerenza di qualche secondo. Se questo risultato venisse raggiunto, la tecnologica quantistica farebbe un balzo in avanti da gigante, aprendo scenari che coinvolgono calcoli ben più complessi di quelli che riusciamo a fare con la tecnologia quantistica attuale.

I computer quantistici tra ricerca e industria

Nel 1998 Isaac Chuang del Laboratorio Nazionale di Los Alamos, Neil Gershenfeld del Massachusetts Institute of Technology e Mark Kubinec della Università della California – Berkeley hanno creato il primo computer quantistico (2-qubit). Da allora è iniziata una gara estremamente competitiva che ha coinvolto non solo il mondo della ricerca ma anche un numero progressivamente crescente di aziende ICT e startup, con l’obiettivo di realizzare quantum computer con un numero crescente di qubit e tempi di coerenza sempre più elevati.

Attualmente sono disponibili dei prototipi di computer quantistici con poche decine di qubit, quindi non ancora in grado di effettuare calcoli che avrebbero una rilevanza storica: si pensi ad esempio alla esecuzione dell’algoritmo di Shor (citato più avanti), con un numero di parecchie migliaia di cifre! Queste macchine non hanno raggiunto la piena maturità a livello tecnologico e sono tuttora oggetto di studi e ricerche presso Università, centri di ricerca sia pubblici che privati e laboratori di ricerca e sviluppo di molte aziende. I progressi fatti sono comunque sorprendenti.

Tanto per citare alcuni esempi, al Consumer Electronic Show 2018, IBM ha presentato un modello di computer quantistico con 50 qubit, con un sistema di raffreddamento che può arrivare a 10 millesimi di grado sopra lo zero assoluto. Anche Google, nell’ambito di un progetto svolto insieme alla NASA per la realizzazione dei computer quantistici, ha realizzato il suo chip Bristlecone a 72 Qubit. Ma la competizione tra i player più importanti continua ed è sempre più agguerrita.

Alcuni mesi fa, IBM ha annunciato che entro il 2023 renderà disponibile un computer quantistico a 1.121 qubit, chiamato IBM Quantum Condor, con l’obiettivo ultimo di mettere a punto un sistema quantistico da 1 milione di qubit e oltre. IBM ritiene che 1.121 qubit rappresentino un valore simbolico da superare per arrivare a commercializzare i computer quantistici. Il colosso statunitense è oggi tra i player più importanti nel settore, ma non mancano avversari agguerriti come Google, Microsoft, Intel, Honeywell e Rigetti.

Un fatto particolarmente interessante per gli studenti delle discipline scientifiche e per i programmatori in generale, è che IBM ha ormai da qualche anno fornito un accesso libero (cioè gratuito) a un pool di computer quantistici (dotati al massimo di 14 qubits) sparpagliati in tutto il mondo. Nonostante questi computer abbiano una capacità computazionale limitata, sono pur sempre in grado di poter eseguire dei programmi scritti secondo le modalità e la logica della programmazione quantistica. Insomma, questi prototipi costituiscono una palestra stimolante su cui si sta facendo i muscoli una nuova generazione di programmatori, che avrà delle opportunità enormi nel momento in cui i computer quantistici usciranno dai laboratori per diventare strumenti informatici di uso comune, reperibili sul mercato.

La supremazia quantistica

Nel 2012 John Preskill propose l’espressione quantum supremacy per indicare che un computer quantistico può effettuare elaborazioni che nessun computer classico, anche il più potente supercomputer, può svolgere in un tempo ragionevole. Nel dicembre 2019 Google ha annunciato di aver ottenuto la supremazia quantistica dimostrando come Sycamore – il suo computer quantistico a 53 qubit – sia riuscito a completare in appena 200 secondi una elaborazione che avrebbe richiesto circa 10.000 anni al supercomputer IBM Summit – il più potente del mondo. Pronta la replica di IBM: una configurazione adeguata di Summit avrebbe richiesto al massimo 2 giorni e mezzo ed avrebbe fornito risultati con maggiore precisione. Non esistendo una formula matematica (metrica) che esprima con un numero la quantum supremacy, non è possibile stabilire se Google l’abbia raggiunta o meno. La risposta di IBM, che ovviamente mira a ridimensionare il risultato di Google, non diminuisce comunque la portata del traguardo raggiunto: un prototipo (ripeto: prototipo!) di computer quantistico a 53 qubit ha superato le prestazioni del supercomputer più potente del mondo, 200 secondi vs 2 giorni e mezzo! Risultato mai conseguito fino a quel momento e tutti – anche IBM – concordano sul fatto che il traguardo raggiunto è comunque senza precedenti.

Le applicazioni del quantum computing

Anche se l’idea del computer quantistico è nata dall’esigenza di effettuare in tempi ragionevoli simulazioni di sistemi fisici e chimici, successivamente ci si è resi conto che è possibile impiegarli per una vasta gamma di problemi computazionali non trattabili con i computer classici, tanto che il quantum computing è considerato la prossima grande rivoluzione dell’information technology.

Ad esempio, tutto il mondo dell’intelligenza artificiale e del machine learning trarrà sicuramente vantaggi rilevanti dal quantum computing e di conseguenza ne beneficeranno quei settori come la medicina o la finanza che già utilizzano questi strumenti per migliorare le capacità di analisi e diagnosi dei pazienti da una parte e dei flussi finanziari dall’altra. Il quantum computing avrà inoltre un elevato impatto sui servizi legati al settore della cybersecurity. Un computer quantistico, con una potenza di calcolo notevolmente superiore a quella dei prototipi attualmente esistenti, può crackare facilmente gli attuali sistemi di cifratura (RSA) utilizzando l’algoritmo che Peter Shor ha inventato nel 1994; se è vero che ci vorranno ancora diversi anni prima che macchine del genere esistano e possano essere impiegate per tali scopi, questo darà tempo alla comunità informatica di sviluppare nuovi algoritmi e sistemi di protezione delle comunicazioni.

Altra proprietà importante del quantum computing legata alla cybersecurity è il no cloning theorem: non è possibile creare un duplicato esatto di uno stato quantistico sconosciuto. Questa è una proprietà che consentirà di risolvere definitivamente il problema della sicurezza informatica, che notoriamente affligge l’attuale Internet, perché lo stato di un qubit che A invia a B non può essere mai clonato da C. In conclusione, un computer quantistico può crackare facilmente RSA ma non può copiare lo stato di un qubit che A invia a B utilizzando, ad esempio, la teleportation (introdotta di seguito)

Entanglement, Teleporting e Quantum Internet

Un’altra proprietà stupefacente della meccanica quantistica è l’entanglement, parola inglese che significa groviglio e che è stata introdotta da uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, Erwin Schrödinger. Descritta da Albert Einstein come spooky action at a distance, se due qubit sono “entangled” lo stato di ciascuno di loro è intimamente legato a quello dell’altro, così che un’azione (per esempio una misura) effettuata su uno dei due qubit produce un effetto istantaneo sull’altro, indipendentemente dalla loro distanza geografica e senza la propagazione di alcun segnale tra i due qubit. Come si spiega questo fenomeno? Purtroppo, una risposta non esiste ancora.

L’indipendenza dell’entanglement dalla dislocazione geografica dei due qubit entangled sta alla base del teleporting, una tecnica utilizzata dal quantum Internet per “muovere” lo stato dei qubit tra i computer anche in assenza di un canale di comunicazione quantistico che collega direttamente il mittente dello stato del qubit con il destinatario di tale stato. La capacità di due qubit entangled di rimanere tali indipendentemente dalla loro posizione geografica sta alla base del cosiddetto teleporting, che consente di muovere lo stato dei qubit tra due computer anche in assenza di un canale di comunicazione quantistico che collega direttamente il mittente dello stato del qubit con il destinatario di tale stato. La vera magia sta nel fatto che lo stato del qubit scompare dal lato mittente per comparire dal lato del destinatario.

A voler essere rigorosi, è necessario sottolineare che il teletrasporto quantistico non è istantaneo: per poter ricostruire lo stato iniziale, il destinatario deve conoscere il risultato della misura effettuata dal mittente, che viene trasmesso mediante un canale di comunicazione “classico”, perciò il segnale non può viaggiare a velocità superiore a quella della luce. Il lettore avrà già intuito che Il teleporting sarà il pilastro su cui poggerà il quantum Internet che, similmente al quantum computing, promette l’apertura di nuove frontiere scientifiche e tecnologiche attualmente imprevedibili.