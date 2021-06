Oggi è un altro giorno” Claudio Lippi fa una battuta su Memo Remigi, Serena Bortone resta di ghiaccio e Memo Remigi dice: «Potrebbe essere … »

Spread the love











Ieri ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” è andato Claudio Lippi, volto amatissimo che ha lavorato per tantissimi anni a Mediaset e in Rai anche recentemente affiancando Elisa Isoardi ne “La prova del cuoco”.

Claudio Lippi, che ieri ha compiuto 76 anni, da Serena Bortone si è molto raccontato parlando anche della sua famiglia di origine e ha detto: “Mio padre e io, tutte e due truffati da amici”.

Claudio Lippi racconta la sua vita e cosa gli è accaduto

Claudio Lippi, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha raccontato molti aneddoti della sua vita anche dolorosi per esempio quando fallì l’azienda del padre: “Mio padre aveva una fabbrica che produceva burro, fallita a causa di una truffa. Non posso certo dirlo con certezza ma questo mi ha comunque permesso di fare nella vita quello che amavano e desideravo, lavorare nel mondo dello spettacolo. A voltare le spalle a mio papà è stato un suo amico che ha creato anche un debito enorme, che ho ereditato alla sua morte”.

E poi ha detto che ciò che è capitato al padre è capitato anche a lui: “Con lui siamo molto diversi, ma curiosamente ci ha accomunato il fatto di essere ambedue truffati da persone di cui ci fidavamo, infatti è successo anche a me e ho dovuto quasi ricominciare da capo. L’amicizia è un sentimento che va oltre l’amore ed è difficile immaginare di essere traditi”.

Poi ha parlato del suo matrimonio con Kerima Simula con la quale si è sposato bel due volte: “Nella vita di cose ne accadono tante, soprattutto quando si parla di coppia. Sono tornato da lei chiedendo semplicemente scusa, mi ha perdonato come uomo ma forse come padre, per l’assenza con mia figlia Federica, ancora no”.

E poi la figlia Federica gli ha mandato un video messaggio e lui commuovendosi ha detto: “Le avrei dovuto stare più vicino ma credo di aver recuperato il tempo perso”.

La battuta di Claudio Lippi su Memo Remigi

Poi Claudio Lippi, che ha sempre la battuta pronta, ha detto scherzando su Memo Remigi: “Pian piano siamo scomparendo tutti. Memo Remigi sempre un ologramma!”

Alchè Serena Bortone ha controbattuto: “Un ologramma? Ti ammazza perché è più pimpante di tutti noi, vendicati Memo!”. E Memo Remigi stando al gioco ha detto: “Potrebbe essere mio padre e fa lo spiritoso!”.

Memo Remigi ha 83 e Claudio Lippi 76 e poi Memo Remigi ha aggiunto: “Ha un’ironia superiore a tutti gli altri.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...