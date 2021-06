Love Is In The Air le amiche di Eda scoprono che non è fidanzata con Serkan?

Eda è consapevole che sta per iniziare la sua nuova vita, fingendo di essere fidanzata con un uomo che detesta alla fine dell’episodio 4 della prima stagione. Le amiche chiedono a Eda se stia scappando da loro per caso. Ceren, Melo e Fifi vogliono essere aggiornate: l’amica ha detto che sta per andare al “lavoro”. Da quando in qua lavora? Sono diverse le cose che ancora non sanno. “Inizio a lavorare con Serkan” è il primo aggiornamento. “Mi sono fidanzata con Serkan Bolat”: questo è il secondo. Le ragazze sono senza parole. Love Is In The Air le amiche di Eda scoprono la verità sul fidanzamento?

Melo ipotizza che Eda sia stressata. Propone di chiudere il negozio e di andare dallo psicologo. Fifi pensa che Serkan l’abbia costretta a baciarlo. Eda cerca di spiegare: quando il suo ex l’ha lasciata si è arrabbiata e è andata a baciare Serkan. In quel momento si è accesa una lampadina. È amore. “L’odio genera amore” dice sognante Melo. Secondo Fifi, invece, non esiste l’odio che genera amore. Ceren vuole parlare seriamente. Figen si accorge che Eda non ha l’anello… Eda tergiversa. Lo comprerà lui più tardi. Love Is In The Air le amiche di Eda scoprono la verità sul fidanzamento?

Love Is In The Air Selin scopre che il fidanzamento è una farsa?

Selin si avvicina in auto alle ragazze sedute a prendere il tè. Love Is In The Air Selin scopre che il fidanzamento è una farsa? Nel caso lo facesse andrebbe a monte tutto il piano. Non crediamo che lo scopra nell’immediato.

continua a leggere dopo la pubblicità

Love Is In The Air, episodio 4: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel e Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Nel frattempo le amiche cercano di dare un senso a quello che sembra un colpo di testa di Eda. Ceren ipotizza che lo faccia per tornare all’Università. Non è il caso. La nonna di Eda è molto ricca. Le potrebbe foraggiare gli studi e tutto quello che vuole. Eda si indispettisce. Avevano giurato che non avrebbero mai parlato della nonna. Eda continua con la farsa: Serkan era sincero, dolce, affettuoso. “Vi dico che non è quello che sembra”: se lo conoscessero lo amerebbero anche loro. Le amiche insistono per conoscerlo. Per Melo è già un “cognato”. Bolat è proprio lì davanti in macchina. Eda sale in auto e non presenta il finto fidanzato alle amiche. Serkan parte in quarta senza neanche rispondere alla ragazza che vorrebbe presentargli le amiche. Stanno andando a casa sua. Se qualcuno dovesse chiederle dove vive, deve saperlo. Ha un petalo tra i capelli, forse porta fortuna…

Love Is In The Air le amiche di Eda scoprono che non è fidanzata con Serkan? Non abbiamo certezze a riguardo, ma pensiamo che – almeno per un po’ – resteranno con tante domande in testa.