Love Is In The Air, Kaan si vendica coinvolgendo Eda?

Serkan chiede a Kaan cosa sta cercando di fare nell’episodio 5 della stagione 1. Kaan gli ha portato via il cliente dell’hotel green e ha intenzione di rovinarlo. Bolat è molto sicuro di sé. Gli dice che non riuscirà a sabotarlo. Kaan tira fuori un asso nella manica imprevisto. Gli propone di lavorare come vecchi nuovi amici: è una finta? Probabilmente sì. Il padre di Serkan ha mandato in bancarotta il padre di Kaan. Così quest’ultimo si vuole vendicare. “Ti manderò in bancarotta, Serkan Bolat. Nessuno si ricorderà il tuo nome”: questa è la minaccia di Kaan. Saremmo piuttosto rassicurati dalla fermezza di Serkan, se non fosse che Kaan attua il suo piano attraverso Eda. Love Is In The Air Kaan si vendica coinvolgendo Eda? Cosa ha in mente di fare Kaan con Eda?

La macchina di Eda si ferma quando mancano solo tre chilometri all’arrivo dopo l’acquisto dell’anello. Non sa che fare quando… Kaan passa di lì per caso (o forse no). Eda non sa chi sia. Si offre di dare un’occhiata al guasto. Eda preferisce chiamare il meccanico, ma poi accetta l’aiuto di Kaan.

Love Is In The Air, cosa ha in mente di fare Kaan con Eda?

Love Is In The Air, episodio 5: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel. Credits fotogramma: Mediaset

Kaan mette le mani nel cruscotto. Eda prova ad accendere il motore e parte. Era solo il contatto di una candela. Kaan le lascia un biglietto da visita. La ragazza aveva intenzione di chiederglielo per mandargli dei fiori. Possono darsi del tu: sono compagni di sventura.

Eda manda alla zia la foto del biglietto da visita di Kaan perché gli invii dei fiori. Ayfer crede che sia il suo nuovo fidanzato!

Fikret comunica a Serkan di aver vagliato tutte le opzioni, ma decide di non affidargli il progetto in favore di Kaan. Serkan lo invita alla festa di fidanzamento come ospite d’onore. L’uomo accetta di cambiare il volo previsto per la mattina seguente.

In Love Is In The Air Kaan si vendica con Serkan attraverso Eda o tutti suoi piani saltano? Chi va in bancarotta alla fine? Le anticipazioni delle prossime puntate ce lo svelano!