lorella-cuccarini,-bomba-di-dagospia-“si-sente-puzza-di-…”

Sono ormai diverse settimane che Lorella Cuccarini, amatissimo personaggio della televisione oltre che bravissima artista, si trova al centro del gossip per via di un suo presunto arrivo in Mediaset come conduttrice. Nello specifico secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni all’artista, che nei scorsi mesi ha lavorato nel talent show di Canale 5 ovvero Amici come professoressa,potrebbe essere affidato un nuovo programma la domenica pomeriggio. Ma secondo quanto dichiarato da TvBlog e Dagospia il tutto sarebbe ancora incerto.

Lorella Cuccarini a Mediaset

Se negli ultimi anni la protagonista della domenica pomeriggio di Canale 5 è stata l’amatissima Barbara D’Urso i cui programmi hanno ottenuto sempre un grande successo ecco che presto qualcosa potrebbe cambiare. Nelle ultime settimane si è sempre più spesso parlato del presunto arrivo in Mediaset di Lorella Cuccarini alla quale la rete vorrebbe affidare un nuovo programma. La proposta sarebbe nello specifico quella di realizzare un programma basato su tre grandi successi degli anni passati ovvero Campanile di Sera, La Domenica del Villaggio e Scene di un matrimonio. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Al momento si tratta semplicemente di indiscrezioni, nulla di confermato o di smentito.

Le dichiarazioni di Dagospia e TvBlog

“Lorella Cuccarini non ha ancora accettato. I programmi puzzano in effetti di naftalina e flop da lontano. Sono in arrivo sorprese o si punta a un anno di purgatorio prima di una vera rivoluzione nel 2022 con volti di peso?”, queste le parole che è possibile leggere su Dagospia . La domenica pomeriggio di Canale 5 quindi sarebbe al momento ancora incerta dato che l’ex professoressa di Amici non avrebbe ancora firmato nessun contratto con Mediaset.

Nuovo programma per Elisa Isoardi?

Nelle ultime settimane si è molto parlato di Lorella Cuccarini ma non solo. Giuseppe Candela di Dagospia ha infatti rivelato che oltre a non esservi ancora alcuna certezza sul programma che Mediaset desidererebbe affidare alla Cuccarini al momento non vi sarebbe nemmeno una precisa idea sulla sua durata. A tal proposito ecco che un altro nome è venuto fuori nelle ultime settimane e stiamo parlando nello specifico di Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini. Tra le tante ipotesi infatti vi è anche quella secondo la quale nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 18.00 un nuovo programma potrebbe essere affidato alla bellissima Elisa Isoardi, da poco tornata da Cayos Cochinos in quanto naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

