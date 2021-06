le-migliori-cuffie-wireless-2021:-brand-e-modelli-da-scegliere

Una selezione di modelli che offrono alta qualità in ascolto musicale e in chiamata senza l’ingombro dei fili

Le cuffie wireless sono il giusto compromesso per chi cerca un’alta qualità in ascolto e la giusta comodità d’uso, senza l’ingombro dei cavi. Con i padiglioni avvolgenti e la tecnologia di cancellazione attiva dei rumori creano una bolla che garantisce il giusto isolamento per la fruizione musicale, ma anche per le chiamate. Ecco i migliori modelli sui quali puntare nel 2021.

Sony WH-1000XM4

Non c’è dubbio che la proposta top di gamma di Sony sia tra le più apprezzate in tutte le classifiche di gradimento di pubblico e critica. D’altra parte offre quella che viene considerata la cancellazione del rumore migliore, un vero e proprio punto di riferimento. Il design è senza fronzoli e avvolgente, viene supportata la tecnologia 360 Reality Audio e il codec ldac. Può connettere anche due dispositivi e supporta l’upscaling della qualità in ascolto. Le Sony WH-1000XM4 si trovano online 349 euro.

Bose Noise Cancelling Headphone 700

Le cuffie Bose 700 sono tra le più apprezzate in chiamata, già perché le cuffie non servono solo ad ascoltare musica ad alta fedeltà, ma si possono anche sfruttare per telefonare hands-free ossia senza dover scomodare le mani. Ottima la gestione dei bassi così come la cancellazione del rumore e lunga vita della batteria. Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 si trovano a 279 euro.

Bang & Olufsen Beoplay H95

Rimaniamo nell’alta qualità e nell’alto range di prezzo con Beoplay H95 di Bang & Olufsen (qui la nostra recensione completa), che puntano su un design raffinato in alluminio spazzolato e pelle naturale (di agnello), doppio driver da 40 mm in titanio, sistema a sei microfoni e immancabile cancellazione del rumore di fondo e lunga vita della batteria. Il prezzo di Bang & Olufsen Beoplay H95 è di 500 euro su Amazon.

Bowers & Wilkins PX7

Le concrete cuffie PX7 di Bowers & Wilkins montano driver da 43 millimetri messi a punto dagli stessi progettisti degli altoparlanti in diamante della serie 800 utilizzati negli studi Abbey Road. La batteria si ricarica velocemente e offre una lunga autonomia e ci sono gesture per comandi rapidi. Le B&W PX7 si trovano a 399 euro.

Apple AirPods Max

Le prime cuffie con padiglione di Apple mettono a disposizione tanta qualità e cura del design. A bordo, il driver dinamico proprietario per suono ad alta fedeltà, il sistema di cancellazione attiva del rumore (con modalità trasparenza), audio spaziale dinamico e prestante chip H1. Il prezzo è di 699 euro, ma si possono è comune trovarle ora in sconto. Attualmente, su Amazon le AirPods Max sono piazzate a 552 euro. Ecco la nostra recensione che le mette peraltro a paragone con altri modelli citati in questa selezione.

Huawei FreeBuds Studio

Per chi avesse a casa diversi dispositivi dell’ecosistema Huawei con interfaccia Emui ci sono le cuffie FreeBuds Studio che possono garantire una cancellazione attiva del rumore di fondo, un design accattivante e un peso contenuto in 260 grammi, più il supporto del codec l2hc in alta risoluzione. Le Huawei FreeBuds Studio costano 299 euro, qui la nostra recensione.

Jabra Elite 85h

Le cuffie Jabra Elite 85h dimostrano che non è necessario spendere per forza più di 200 euro per un modello wireless con cancellazione attiva del rumore, ascolto ad alta qualità, comandi gestuali e batteria dalla lunga durata. Jabra Elite 85h si trovano a 179,99 euro su Amazon.