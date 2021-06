isola-dei-famosi,-zorzi-elegge-il-suo-vincitore

La finale del 7 Giugno dell’Isola dei famosi sta per arrivare e, ovviamente, la tensione è alle stelle non solo in Honduras; la fine dello show servirà per far calare il sipario anche sulla posizione super partes degli opinionisti che potranno finalmente sbizzarrirsi sulle loro opinioni. Nel frattempo è tempo di fare pronostici e Tommaso Zorzi ha eletto i suoi papabili vincitori.

Tommaso Zorzi è l’opinionista rivelazione del 2021; dopo aver vinto stracciando la concorrenza all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la sua carriera in tv e Mediaset è decollata velocemente.

Amato da grandi e piccini, Zorzi ha avuto modo di creare e fidelizzare la sua platea, diventando un opinionista che non si è mai nascosto dietro un dito, portando avanti sempre delle crociate personali quando lo ha ritenuto necessario.

Arrivati ormai agli sgoccioli della finale del 7 Giugno, dove per la prima volta il naufrago vincitore non verrà eletto in studio per motivi di sicurezza, anche i superpartes opinionisti stanno per lasciarsi andare e, pian piano, capiremo finalmente quello che hanno pensato su ogni singolo naufrago.

Nel frattempo capiamo i pronostici di Zorzi.

Tommaso Zorzi elegge Ignazio Moser vincitore

L’isola dei famosi quest’anno ha dovuto riparare a numerosissimi infortuni che hanno costretto la produzione a ripiegare su naufraghi trovati quasi all’ultimo; Ignazio Moser e Matteo Diamante, due finalisti, sono tra quelli entrati più tardi.

Secondo Zorzi infatti sarà proprio Moser anche se spera in Beatrice Marchetti:

“Siamo arrivati quasi agli sgoccioli. Secondo me vince Ignazio Moser oppure Beatrice che è rimasta zitta zitta, nell’altra isola, da sola per tutto il tempo, dimostrando di avere due attributi così E questa cosa a un televoto potrebbe giocarle a favore. Sì, io mi auguro vinca Beatrice”.

Zorzi non è l’unico che vorrebbe la modella come vincitrice, anche altri ex naufraghi tifano per quella naufraga che in maniera solitaria è sopravvissuta a tutto; la conferma che il modello Raz Degan, in un modo o nell’altro, funziona sempre.