genius:-aretha,-dal-4-giugno-su-disney+

Genius Aretha quando esce? Dal 4 giugno 2021

Debutta il 4 giugno 2021 in esclusiva su Disney+ Genius: Aretha, la prima e unica serie autorizzata sulla vita dell’universalmente acclamata Regina del Soul. Parliamo della celebre Aretha Franklin, icona della black music raccontata nell’acclamata serie antologica di National Geographic Genius: Aretha.

Genius è una serie antologica di National Geographic che, in quanto tale, stagione dopo stagione, porta sullo schermo una nuova affascinante storia di un innovatore del mondo con i successi e le complesse relazioni personali di ognuno.

Dopo aver ripercorso le vite di personaggi come Albert Einstein (Geoffrey Rush) e Pablo Picasso (Antonio Banderas), la terza stagione di Genius affronta un nuovo “genio femminile” con l’affascinante e complessa storia di una donna prodigio del gospel, sostenitrice dei diritti civili nonché la più grande cantante degli ultimi cinquant’anni: Aretha Franklin.

Disponibile in esclusiva dal 4 giugno 2021 su Disney+, Genius: Aretha ha il volto la vincitrice dei Tony, Emmy e Grammy Award Cynthia Erivo (Harriet, Il colore viola), che nella serie esegue molte delle canzoni dell’inconfondibile repertorio della cantante. Con almeno più di 75 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera, la voce della leggendaria Aretha è riconosciuta come una “risorsa naturale” dal suo stato natale, il Michigan.

Genius Aretha canzoni di Aretha Franklin

Genius: Aretha comprende infatti molti dei successi della cantante tra cui I Never Loved a Man (The Way I Love You), Chain of Fools, Don’t Play That Song e Save Me, senza dimenticarci poi delle performance di I Knew You Were Waiting for Me, Freeway of Love e Sisters Are Doin’ It for Themselves. Questo e tanto altro nella terza stagione di Genius, la serie prodotta da Ron Howard e Brian Grazerde dedicata alla regina del Soul Aretha Franklin.

Genius Aretha trama e anticipazioni

Genius: Aretha, Aretha Franklin interpretata da Cynthia Erivo, qui nell’episodio 2. Credits: Disney Plus

Ripercorriamo la vita di Aretha, quella bambina prodigio che senza saper nemmeno leggere la musica all’età di 12 anni imparava da sola a suonare il pianoforte, e registrava canzoni cantando nei tour gospel con il padre. All’età di 18 anni Aretha Franklin firmava il suo primo contratto discografico con la Columbia Records, mentre nel 1966 si spostava all’Atlantic Records dando vita ad alcune delle sue canzoni più iconiche. Nel 1979 iniziava poi un’amicizia e una collaborazione di 40 anni con Clive Davis, che produsse per lei una serie di canzoni di successo, tra cui l’hit più venduta della sua carriera, I Knew You Were Waiting (For Me), in duetto con George Michael. Dagli esordi dei primi anni Sessanta sino all’ascesa artistica in un’indimenticabile performance ai Grammy del 1998, quella che consolida il suo eterno regno come Regina del Soul.

Genius Aretha puntate, quante sono

Da quante puntate è formata Genius: Aretha? In tutto la serie tv dedicata ad Aretha Franklin è formata in tutto da otto episodi. La serie è prodotta da 20th Television e Imagine Entertainment.

Suzan-Lori Parks (Topdog/Underdog), vincitrice del Premio Pulitzer, del MacArthur Genius e del Tony Award, è showrunner, executive producer e sceneggiatrice principale. Anthony Hemingway (American Crime Story) è invece executive producer e regista.

Genius Aretha cast, attori e personaggi

Chi troviamo nel cast di Genius: Aretha su Disney+? È il 3 ottobre 2019 quando viene svelata la protagonista scritturata per la parte principale della serie tv. Lei è Cynthia Erivo, attrice e cantante nota sopratutto per aver interpretato numerosi musical a Londra e per aver recitato nelle serie Chewing Gum, The Tunnel e Broad City!

Accanto a lei il cast della serie antologica vede anche il vincitore di un Emmy Courtney B Vance (American Crime Story) nel ruolo del padre di Aretha, CL Franklin, insieme a Malcolm Barrett (Timeless: The Movie, Preacher) in quello di Ted White, primo marito e manager di Aretha Franklin.

David Cross (Mr. Show, Arrested Development – Ti presento i miei) presta il volto al leggendario produttore musicale Jerry Wexler, guida indispensabile nella crescita professionale di Aretha. Patrice Covington (Il colore viola, Ain’t Misbehavin) e Rebecca Naomi Jones (Oklahoma!, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no) interpretano rispettivamente Erma e Carolyn Franklin, le sorelle di Aretha e coriste abituali.

Steven Norfleet (Watchmen, Dynasty) veste i panni del fratello maggiore Cecil Franklin, manager di Aretha dopo il divorzio da Ted White, Pauletta Washington (Beloved, She’s Gotta Have It) è Rachel, l’amorevole nonna paterna che ha cresciuto Aretha, mentre Omar J. Dorsey (Queen Sugar) è James Cleveland.

Completano il cast principale Marque Richardson (Dear White People) nei panni di King Curtis, Kimberly Hébert Gregory (Vice Principals) in quelli di Ruth Bowen e infine Shaian Jordan nel ruolo della giovane Aretha Franklin, detta Little Re.

Genius Aretha streaming, dove vederla

Dove vedere gli episodi di Genius 3 in streaming? Trattandosi di una serie Originale, a partire dal 4 giugno 2021 trovi la prima stagione di Genius: Aretha in esclusiva streaming su Disney+.