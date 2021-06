corea-del-nord,-un-vice-per-kim-jong-un.-spunta-il-nome-della-sorella

Presidente a vita, ma da ora con un numero due al suo fianco. Una nuova carica, quella di “primo segretario”, istituita durante l’ultimo congresso del Partito dei lavoratori, per aiutare Kim Jong-un nella gestione del partito stesso. Un vice che affiancherà il leader nordcoreano, o gli aprirà le porte delle riunioni super esclusive del Politburo in rappresentanza dello stesso Kim. Ma sul nome, così come su quasi tutto quello che ruota attorno alla leadership del regno eremita, aleggia il mistero.

A dare la notizia dell’istituzione della nuova carica è stata qualche giorno fa l’agenzia sudcoreana Yonhap, individuando in Jo Yong-won, 63 anni, il nuovo numero due del regime. Ma la stessa agenzia, poco dopo, ha fatto una mezza marcia indietro affermando che la carica potrebbe essere ancora vacante nell’eventualità di una emergenza, come un grave deterioramento della salute di Kim Jong-un. A prendere il posto del dittatore, in tal caso, dovrebbe essere un membro della famiglia: impossibile, nel regno eremita, immaginare che qualcuno privo del sangue della dinastia Kim possa occupare la massima carica del Paese. E con i figli ancora troppo piccoli, i riflettori sono tornati ad accendersi sulla sorella: Kim Yo-jong.

“In caso di emergenza, comprese quelle che coinvolgono la salute del leader Kim, Kim Yo-jong è probabile che assuma ad interim questa posizione di vice e agisca temporaneamente come successore fino a quando il potere sarà consegnato al figlio di Kim Jong-un”, ha affermato l’ex ministro sudcoreano dell’unificazione Lee Jong-seok.

D’altronde, la “first sister”, completi total balck e gioielli minimalisti, è la vera arma segreta di Kim. Fu lei, il 9 febbraio di tre anni fa, con quel sorriso enigmatico da Monna Lisa, il nuovo volto del disgelo nucleare che stregò il mondo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang in Corea del Sud: prima visita di un membro della famiglia Kim nel Paese confinante dai tempi della guerra di Corea.

A lei, l’anno successivo, venne affidata pure l’organizzazione degli storici incontri del dittatore con il presidente americano Trump e con quello sudcoreano Moon.

Sempre un passo dietro al fratello, è una delle poche persone di cui Kim si fida e negli anni ha assunto un ruolo sempre più centrale all’interno della dittatura muovendosi ora come capo dello staff, ora come responsabile del protocollo, ora come assistente esecutivo. “E’ il suo braccio destro e la sua guardiana”, ha scritto la giornalista del Washington Post Anna Fifield nel suo libro “Il grande successore”.

“Dolce, dolce Yo-jong”, come la chiavama il padre, o “piccola principessa”, crebbe nei palazzi reali del regno eremita, facendo sostanzialemnte una vita da reclusa. Ha qualche anno in meno del fratello, anche se nessuno sa con esattezza quanti. Per l’intelligence sudcoreana è nata nel 1988; gli americani propendono per il 1989. Per gli svizzeri, dove studiò nella stessa scuola dei fratelli a Berna (la Liebefeld-Steinhölzli) con il nome di Pak Mi-Hyang, la data di nascita sul documento dice 28 aprile 1991. Anche la sua vita privata resta un mistero. Si dice che dal 2015 sia sposata con Choe Song, primo vicepresidente della commissione degli affari di Stato, il cui padre fu compagno nell’esercito del nonno di Kim, Kim Il-sung, il leader supremo. I due avrebbero un figlio di una decina d’anni.

Ma in un Paese così maschilista e patriarcale, potrebbe davvero essere lei la nuova leader? Sarebbe un evento davvero eccezionale se una donna prendesse il comando. Un’ipotesi prematura, ma da non escludere, sostiene Go Myong-hyun, ricercatore dell’Istituto Asan ed esperto di Corea del Nord. “Essendo ancora giovane, è probabile che Kim Jong-un pensi ai suoi figli come suoi successori. Ma di certo sua sorella ora rappresenta un elemento di continuità all’interno del regime”, ha spiegato al quotidiano francese Le Monde.