Stefano Quintarelli, uno dei pionieri del web in Italia, laureato in Scienze dell’Informazione all’Università degli Studi di Milano, racconta come e perché è nato SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e quali sviluppi futuri potrà avere anche in ottica europea. Quintarelli sottolinea inoltre l’importanza dell’identità digitale per la vera cittadinanza digitale.