Chi è Yana Sizikova, la tennista arrestata al Roland Garros con l’accusa di gare truccate

È stata arrestata al torneo del Roland Garros con un’accusa di truffa e corruzione sportiva. Yana Sizikova, tennista russa, 26 anni, è finita sui giornali, e non solo sportivi, di tutto il mondo per quello che è successo stamane a Parigi. L’atleta aveva appena finito un match in doppio con la partner Ekaterina Alexandrova.

Sizikova è originaria di Mosca, nata il 12 novembre 1994. È 101esima al mondo nel doppio. Ha vinto tre tornei Itf in carriera. È stata ammanettata all’esterno della sala massaggi ed è stata condotta in carcere. Secondo lo scoop di Le Parisien l’inchiesta della Polizia di Parigi andava avanti da ottobre 2020. A quanto riporta lo stesso quotidiano le guardie di sicurezza del torneo francese hanno cercato di impedire l’arresto.

La 26 enne è stata condotta nei locali del Servizio Centrale per le Corse e Giochi della polizia giudiziaria. Il quotidiano tedesco Die Welt ha scritto di “frodi tra bande organizzate” e “corruzione sportiva attiva e passiva”. Piuttosto sconvolgenti le modalità con le quali è stato condotto l’arresto, per accuse ancora tutte da dimostrare tra l’altro.

I sospetti sulla 26enne sarebbero sorti durante l’edizione precedente degli Open di Francia. Sotto l’attenzione degli investigatori la partita del primo turno del 2020, quando Sizikova in coppia con l’americana Brengle perse contro le romene Mitu-Tig. E in particolare in quinto game del secondo set, con alcuni errori banali della russa. Il match aveva raccolto un movimento di scommesse per decine di migliaia di euro. Il match in coppia di Sizikova con Alexandrova di ieri era finito 6/1, 6/1 a favore della coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders.

Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata