Centri commerciali, boom nei week-end. Graziano: 30% di visitatori in più rispetto al 2020.

Da due settimane i centri commerciali hanno riaperto al pubblico anche nel week-end. Una decisione che non poteva non sollevare l’approvazione degli esercenti, visto che statisticamente la maggioranza del fatturato si fa il sabato e la domenica.

Conferma il dottor Gaetano Graziano, napoletano, vicepresidente dell’associazione nazionale dei direttori dei centri commerciali: “abbiamo fatto una lunga battaglia per la riapertura nei fine settimana, il sabato e la domenica rappresentano oltre il 40% del fatturato. Aprire dal lunedì al venerdì era davvero un controsenso anche perché nei centri commerciali si è provveduto a rispettare tutti i processi di difesa anti-covid. Anche se in modo tardivo, questa ripartenza ha creato entusiasmo, già nelle prime due settimane abbiamo ottenuto risultati discreti. Il 29% di presenza in più di visitatori rispetto allo stesso periodo del 2020, una quota leggermente inferiore rispetto al 2019. Gli operatori sono contenti di questa affluenza, non ci aspettavamo questo ritorno in massa dei nostri clienti che sentivano la mancanza di questo contatto. Non dimentichiamo che il centro commerciale rappresenta anche un luogo di incontro e di socializzazione”.