(foto di repertorio, Danilo Lusso – ideawebtv.it)

All’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, ad oggi, sono ricoverate 17 persone nel reparto Covid. Nessuna di queste, fortunatamente, è in terapia intensiva. Per quanto riguarda i ricoveri non Covid, 194 le persone ricoverate di cui 3 in intensiva.