Accordo APA Confartigianato Imprese e T.Asso Taxi per potenziare la rappresentatività della categoria.

Un accordo per potenziare la rappresentatività di una categoria, è questo il senso dell’alleanza stipulata tra APA Confartigianato Imprese e T.Asso Taxi.

Far sentire la voce dei taxisti e portare alle Istituzioni un messaggio chiaro,espressione dei tanti professionisti che svolgono questo mestiere, servizio di pubblica utilità.

In più, l’accordo vuole essere trampolino di lancio per alcuni servizi volti a migliorare l’esperienza dei clienti e la quotidianità dei taxisti.

In particolare, T.Asso Taxi Confartigianato è tornata a chiedere al Comune di Milano di riprendere i lavori sulla app che sostituisce i totem di chiamata taxi della città. Se le colonnine erano soggette ad atti vandalici, la app va però implementata e fatta conoscere perché possa offrireun servizio capillare.Una piattaforma unica di mobilità urbana (numero 02–7777 &applicazione) che offra la più ampia accessibilità all’utente. Si propone, inoltre, di accettare i pagamenti dei buoni taxi direttamente dalla app, facendo confluire le funzionalità di BuoniViaggioMI(sviluppata dal Comune in collaborazione con Telepass), nonché di aggiungere una mappa dei servizi per l’operatore taxi.

L’Associazione esprime apprezzamento per l’iniziativa del Comune di Milano che permette a cittadini in difficoltà economica o con deficit motori di approfittare di un buonotaxi (importo massimo di €200, frazionabile in diverse corse, a copertura del 50% del costo della corsa) e chiede che venga ulteriormente esteso, nonché prorogato quanto a scadenza.

«Abbiamo manifestato la nostra assoluta disponibilità a supporto del trasporto pubblico di linea per aiutare a contenere la diffusione del virus con le nostre auto adeguatamente predispostee sanificate; facciamo la nostra parte sostenendo,con viaggi in assoluta sicurezza,gli spostamenti di chi sceglie il trasporto pubblico»spiega Gianfranco Acquaviva, anima di T.Asso Taxi.

«Lavoreremo per dare forza e coordinamento alla voce di una categoria che svolge un servizio nodale per cittadini e turisti che finalmente stanno tornandoin città–dichiara Enrico Brambilla, Segretario di APA Confartigianato Imprese –Lavoreremo anche alla strutturazione di una scuola professionale perl’iscrizioneal ruolo di conducenti per chi desidera intraprendere questo lavoro»