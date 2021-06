8-frittate-per-l’estate

La frittata è uno dei piatti più comuni da preparare, ne esistono diverse versioni, può essere fatta di sole uova e formaggio o arricchita con verdure o cereali. Ottima come secondo, può essere uno sfizioso aperitivo se servita a quadrotti, o si può utilizzare come farcitura per un panino goloso. La frittata semplice si prepara con uova, formaggio, sale e pepe. Si pensa che sia facile da realizzare, ma per avere un risultato sicuro, occorre osservare alcuni passaggi, pena un piatto poco invitante.

L’omelette non è una frittata

L’omelette si differenzia dalla frittata per essere cotta solamente da una parte e ripiegata su se stessa. Il nome deriverebbe dal francese “lamelle”, che significa lamina, per lo spessore sottile, o, secondo un’altra versione, dal latino “ova mellita”, un’antica ricetta di uova cotte in un recipiente con il miele.

Le uova

Sono senza dubbio l’ingrediente principale della frittata, ne servono uno o due a persona e devono essere freschissime. Se volete un risultato molto leggero, potete usare un uovo e un albume a testa. Le uova si devono sbattere in una ciotola con una forchetta (muovete brevemente con il dorso della forchetta, senza usare i rebbi). Quando tuorli e albumi saranno ben amalgamati, aggiungete del parmigiano, un cucchiaio a persona, e mescolate bene in modo che non si formino grumi. Se volete un gusto più deciso potete adoperare il pecorino o fare metà e metà. Per un risultato più morbido, aggiungete anche un cucchiaio di latte.

Erbe aromatiche o verdura

Al composto di uova potete unire sia verdure, sia erbe aromatiche, sia salumi o cereali (la pasta, per esempio, come si usa nel napoletano). Nel caso di erbe aromatiche, si può scegliere del basilico, del timo, dell’erba cipollina o della menta, per un gusto fresco e molto deciso. Le erbe vanno lavate e sminuzzate anche manualmente e poi aggiunte alle uova. Nel caso, invece, vogliate adoperare delle verdure, potete sbizzarrirvi e scegliere quale vi piace di più. In ogni caso lavatele, tagliatele a pezzetti e fatele rosolare in un pentolino con un filo di olio, aglio e sale prima di aggiungerle alle uova. Se preferite i salumi, ottimi sono il prosciutto cotto e la mortadella, tagliati a dadini.

La cottura

A questo punto potete cuocere la vostra frittata. La pentola migliore da utilizzare è la lionese, di ferro, perfetta per reggere temperature elevate, tanto che quando è ben calda diventa antiaderente. Se non l’avete, optate per una antiaderente normale, l’importante è che sia ampia. Fate sciogliere una noce di burro prima di versare il composto di uova. Una volta che avrete versato le uova, fatele cuocere per un minuto e poi, adagio, sollevate i bordi della frittatina facendo scorrere al di sotto l’uovo ancora crudo. Quando la parte sottostante sarà appena rappresa, muovete la pentola, in modo da non far aderire la frittata al fondo. Coprite a questo punto la pentola con un coperchio, sino a che anche la parte di sopra sarà ben cotta. In alternativa potete far scivolare la frittata su di un coperchio della stessa dimensione e poi rivoltarla nella pentola, facendo attenzione a non romperla. Fate cuocere ancora per qualche minuto e poi versate la frittata su un piatto da portata e servite.