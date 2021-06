Spread the love

Una Vita, anticipazioni oggi 3 giugno: cosa vuole Julio da José?

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 3 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Ad Acacias è arrivato un forestiero, Julio, che continua a indagare sulla famiglia Dominguez. José si accorge che il giovane lo sta spiando e gli chiede di dire la verità. Cos’è venuto a fare?

Santiago rivela a Genoveva che sulla pistola usata per uccidere Ursula ci sono le sue impronte e le impone di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione.

Genoveva non riesce a convincere Felipe a desistere dalla difesa di Marcia. La Salmeron vorrebbe che fosse Velasco a occuparsene, ma Alvarez-Hermoso non sente ragioni.

L’avvocato lascia intendere di non essere più certo di voler sposare Genoveva.

Il commissario Mendez, intanto, lo aggiorna: il processo contro Marcia va avanti.

Ad Acacias è arrivato un forestiero, Julio, che chiede informazioni sui Dominguez.

Emilio e Julio si conoscono e il primo decide di aiutare il giovane a ottenere una fotografia autografata di Bellita.

La Del Campo si è ormai ripresa. Ascoltando per caso una conversazione tra il commissario Mendez e suo marito José, ha saputo che è stata Margarita, la moglie di Carchano, che credeva sua fidata amica, ad avvelenarla.

José dice alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per poter stare accanto alla moglie, che ha affrontato un terribile periodo.

Arantxa riceve una telefonata a casa Dominguez e rimane pietrificata. Tuttavia la domestica non vuole rivelare a nessuno quello che è successo.

José sorprende Julio mentre questi lo sta spiando e lo mette alle strette.

Ildefonso si congratula con Camino per il suo talento nel disegno davanti a Felicia, madre orgogliosa e contenta che la figlia abbia un pretendente del genere.

Maite è molto gelosa del pretendente della giovane Pasamar da quando li ha visti insieme, sorridenti e spensierati.

Felicia cerca di riappacificarsi con Maite.

Liberto sorprende Rosina nell’atelier, dove si è introdotta per vedere i quadri. Quando i due escono, scopriamo che il nuovo quadro di Maite è un ritratto di Camino nuda.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 5 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.00 alle 16.10 circa.