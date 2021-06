un-posto-al-sole-diretta:-dove-vedere-la-soap

Un Posto al Sole stasera

Stai cercando di guardare gli episodi di Un Posto al Sole in diretta con la messa in onda televisiva ma non riesci a seguirli?

Devi sapere allora che la celebre soap italiana creata da Wayne Doyle, Gino Ventriglia, Adam Bowen con la collaborazione di Michele Zatta non solo è trasmessa tutti i giorni su Rai 3, ma è disponibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai.

Qualora infatti non riuscissi a seguire tutte le puntate quando vanno in onda sul canale non preoccuparti, potrai recuperarle in diretta streaming su RaiPlay!

Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele ( Patrizio Rispo) In Un Posto Al Sole. Credits: Rai

A che ora va in onda Un Posto al Sole?

La soap opera dedicata alla vita degli abitanti di Pallazzo Palladini va in onda tutti i giorni su Rai 3, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:45 fino alle 21:20 circa. Ogni episodio dura infatti più o meno 35 minuti.

Un Posto al Sole diretta

Come fare quindi a seguire le puntate di Un Posto al Sole in diretta? Se non riesci a rispettare gli orari per la messa in onda di Un posto al sole su Rai 3 niente paura. La longeva soap opera italiana è sempre disponibile anche in streaming!

Proprio così, trattandosi di una produzione Rai originale, gli episodi di UPAS approdano gratuitamente anche su RaiPlay. Puoi seguirli in diretta oppure on demand dopo la messa in onda lineare. Parliamo della piattaforma gratuita dove recuperare la maggior parte dei programmi, delle fiction e dei film prodotti dal gruppo televisivo italiano. Gli utenti possono accedere a RaiPlay utilizzando i seguenti dispositivi:

PC , con un semplice browser;

, con un semplice browser; Smartphone e Tablet (su cui gira il sistema operativo iOS o Android), scaricando l’applicazione ufficiale;

e (su cui gira il sistema operativo iOS o Android), scaricando l’applicazione ufficiale; Amazon FireTV ;

; Una Smart TV abilitata.

Per accedere al catalogo completo è necessario collegarsi alla piattaforma, effettuare l’accesso (o creare un account totalmente gratuito), cercare il titolo e cliccare su “Play”.