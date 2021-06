Tommaso Zorzi a Il Punto Z ospita Pago che dice: “La cosa più brutta è …”

Spread the love











Ieri sera è andata in inda un’altra puntata de Il punto Z trasmissione condotta da Tommaso Zorzi. Ospite di Zorzi ieri è stato Pago che si è raccontato e ha messo a nudo alcuni aspetti della sua vita privata. Pago non si è tirato indietro rispetto a nessuna domanda fattagli da Zorzi e ha risposto sempre e anche con molta sincerità e schiettezza.

A Il Punto Z Pago si racconta

Pago da Tommaso Zorzi ha fatto sentire la sua nuova canzone estiva e poi i due hanno parlato di aspetti più intimi della vita del bravissimo cantante e si è arrivati anche a parlare della ex di Pago, Serena Enardu.

Pago e Serena Enardu hanno partecipato, in coppia a Temptation Island. E, proprio su questo Zorzi gli ha chiesto “che tipo di esperienza è stata”.

Pago, con estrema sincerità, gli ha risposto così: “E’ stato distruttivo psicologicamente…Scavarsi dentro con il dolore è stato forte…”

E poi ha anche aggiunto che sapendo come è andata a finire e quanto dolore ha provocato ha commentato che se lo rifacesse quel programma: “Non so se arriverei fino in fondo…”

Tommaso Zorsi chiede a Pago di Music Fra e de GF Vip

Poi Tommaso Zorzi ha chiesto a Pago anche delle altre sue esperienze nei reality e Pago gli ha risposto: “La cosa più brutta è la competizione che si crea…Le dinamiche non mi piacciono…Non mi piacciono le persone che cercano di screditarti per andare avanti…”, però ha anche detto che nonostante siano state esperienze molto forti sono state anche molto particolari da vivere perché uniche.

Poi Tommazo Zorzi ha chiesto al cantante se presenterà qualche canzone al prossimo Festival di Sanremo e lui gli ha risposto di sì e ha anche aggiunto: “Mi riproporrò…Ho già una canzone pronta…il percorso c’è…”.

Anche Serena Enardu, qualche giorno fa, era tornata a parlare della sua storia d’amore con Pago e aveva detto. È stata la storia più importante della mia vita. Vivo la rottura con serenità. Ci abbiamo provato e riprovato ma quando le cose non funzionano bisogna dire basta. Poi si rischia di diventare degli s……. Le persone non si cambiano. Sono single adesso, voglio stare da sola, ci sto bene. Potrei anche restare single a vita. C’è vita oltre il rapporto d’amore, si soffre ma c’è il resto della vita, che è anche altro”.

